Det er klart etter at Norges Skiforbund presenterte uttaket tirsdag.

Skari-navnet klinger godt i langrennsøyemed. Bente Skari er en Norges store legender på kvinnesiden. Nå er sønnen Filip på vei opp og fram.

Nittedal-løperen har fått plass på neste sesongs juniorlandslag sammen med Lars Heggen (Harestua), Mons Melbye (Årvoll), Halvor Kvennås (Byåsen) og Torjus Magnus Harbo (Fossum).

På kvinnesiden består laget av Milla Grosberghaugen Andreassen (Bækkelaget), Hanna Engesæter Sørbye (Røa), Eline Klevberg Lerfall (Lånke), Johanne Bjugan (Leksdal) og Veronika Vikhamar Schuler (Heming).

– Vi har tatt ut ti veldig spennende løpere. Vi har ekstremt mange dyktige juniorer i Norge, slik at et uttak som dette alltid vil være vanskelig. Resultater i junior-VM og Equinor norgescup sammenlagt er lagt til grunn for uttaket av årets Equinor juniorlandslag, sier landslagstrener Kristian Dahl.