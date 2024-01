– Kongen av langrenn de siste årene er tilbake, sier Niklas Dyrhaug i Viaplay-studio.

– Han er tilbake i aller høyeste grad. Vi har ventet på det. Han har følt seg litt og litt bedre. Han hadde en mye bedre følelse inn mot helgen, og den har stemt. Det tyder på at han virkelig er tilbake der han hører hjemme, sier Dyrhaug videre.

Simen Hegstad Krüger gikk så fort på 20 kilometer fellesstart at kun Klæbo klarte å henge med. I spurten var trønderen utilnærmelig.

– Jeg synes det var kjempeartig. Jeg håpet nesten at det skulle gå fortere og fortere. Jeg ble nesten glad da Simen dro til, sier Klæbo om egen form.

Trønderen sier at en pallplass i verdenscupen sammenlagt kan være innen rekkevide, men at verdenscupkula totalt blir for vanskelig.

På det raske føret i Goms var det vanskelig å få gått fra, men til slutt så fikk en gruppe på seks luke. Blant dem var fire nordmenn, Friedrich Moch og Jules Lapierre.

Simen Hegstad Krüger skaffet så en luke ned til alle - bortsett fra den verste å ha med seg inn på en spurt: Johannes Høsflot Klæbo.

– Vi må skryte av Simen Hegstad Krüger som gjør en fantastisk jobb. Så har han med seg Klæbo på bakskiene og det er brutalt de siste hundre meteren, sier Marit Bjørgen i Viaplay-studio.

– Det var gøy å få til et ordentlig skirenn igjen. Det var moro, sier Krüger til Viaplay.

Bak der tok franskmannen Jules Lapierre tredjeplassen.