– Det som har vært ekstra tøft for meg, er at de to som kanskje var de beste skiløperne året før – Tiril og Anne Kjersti – begge trolig gjorde litt for mye før sesongen, sier Svarstad til VG.

Udnes Weng vant verdenscupen sammenlagt 2022/23 etter ni pallplasser, inkludert en seier.

Anne Kjersti Kalvå fikk også sitt definitive gjennombrudd med fire pallplasser, inkludert en seier.

Duoen var med å sikre stafettgull for Norge i Planica-VM.

GULLHELTENE: Tiril Udnes Weng, Anne Kjersti Kalvå, Ingvild Flugstad Østberg og Astrid Øyre Slind jubler etter stafettgullet i Planica. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Men sist vinter ble en fiasko. Begge slet med sykdom og avbrekk. De har sagt at de tok i for mye før sesongen. I verdenscupen sammenlagt ble Kalvå nummer 35 og Udnes Weng nummer 40.

– Man kan bli motivert av mindre. Vi har alle lært, sier Svarstad.

Han blir tydelig engasjert. Revansjelysten gnistrer i øynene hans når han prater.

– Det er fortærende. Det kjenner jeg på. Vi må få de opp og nikke igjen. Jeg vil ikke se Tiril bli nummer 43 i Falun igjen, jeg orker ikke det igjen! Nei, fy flate, jeg orker ikke det!

Landslagstrener Sjur Ole Svarstad. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Han sikter til da Tiril Udnes Weng ble nummer 41 i sesongens siste renn – 20 km fri fellesstart. Jessie Diggins vant foran Heidi Weng og Kalvå, som avsluttet med et lysglimt.

– Hvor mye har nedturen deres kostet deg personlig?

– Nei ... Nei! Nei! Altså!

– Det er mange søvnløse netter. Det skal jeg love deg. Men det er bra, for som trener lever og ånder du for dette. Når de er på pallen, er du verdens lykkeligste. Du kan smile så mye du vil når de blir nummer 43, men du kjenner det altså ...

– Hvor lei ble du av spørsmål om nedturen?

– Det var tungt at folk med så gode intensjoner, hensikter og motivasjon for å ta et nytt steg fremover..., så blir det et steg bakover. Men sånn er toppidretten. Det er ingen garanti for noe, det er det som gjør så inn i helvetes spennende.

Kristine Stavås Skistad hadde en sterk sesong:

Tiril Udnes Weng deler synet til sin trener.

– Jeg mistet nattesøvnen jeg også, for å være ærlig. Jeg håper det er historie. Skirenn er ikke gøy når det går så dårlig, sier hun.

Da VG pratet med hun underveis i den avsluttende Falun-helgen i mars, var frustrasjonen åpenbar. Tårene presset på i skuffelsen.

Men profilen prøver å tenke offensivt, selv om hun fortsatt vil vente litt med å trene 100 prosent.

– Selvtilliten var høyere på denne tiden i fjor, men jeg tror det er greit at jeg har respekt for hva jeg gjorde feil på denne tiden i fjor. Jeg skal være nøye nå. Denne våren minner meg mye om våren for to år siden, og det gikk veldig bra, det gir trygghet.

Norges nye landslag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Anne Kjersti Kalvå har også evaluert skuffelsen.

– Jeg skal lære veldig mye av sist sesong. Stikkordet nå er tålmodighet, sier Kalvå og oppsummerer:

– Det ble for mye fra start i fjor, pushet kroppen for tidlig og da kom rentene på høsten med litt skader og sykdom. Konstant på minussiden. Det er litt vanskelig å plukke opp også, det er hårfin balanse.

Neste sesong venter VM i Trondheim – hvor både Kalvå og Udnes Weng bor.