Det sier den tidligere langrennskongen til VG onsdag.

– Akkurat nå er NM-stafett plan A. Det betyr at jeg flyr til Norge lørdag og så går stafetten søndag, sier Northug.

Tidligere denne uken var planen å trene frem til sesongens store mål Vasaloppet som går den 3. mars.

Men nå blir det i hvert fall en etappe når tre ganger ti kilometer stafett står på programmet søndag, en konkurranse som runder av årets norgesmesterskap på Beitostølen.

Og Northug har – til tross for at han enn så lenge føler seg ganske tung i kroppen – enorm selvtillit.

– Strindheim trenger Petter Northug nå. Det blir to andre på laget som er veldig heldig, sier han.

Det har vært knyttet spenning til om 38-åringen ville gå NM og mot resten av Norgeseliten.

Det er under tre uker siden han sjokkerte i tradisjonell langrenn og ble nummer to i et Norgescuprenn.

Senere har debatten rast om han faktisk kan være eller bli god nok for både verdenscup og VM.

Northug tror både lillebror og landslagsløper Even Northug, samt og andre gode Strindheim-løpere ønsker å gå.

Men at resten av etappene nok fordeler seg på dem som har prestert best i NM som begynner allerede torsdag.

– Det er bare å rydde vei hvis jeg melder meg klar. For da er det fremdeles jeg som bestemmer hvem som går hvilke etapper på det laget.

– Hvilken etappe vil du gå, da?

For meg så er det det samme. Jeg frykter ingen, jeg. Om det er første, andre eller tredje, men så hadde det vært «jækla» artig å gå på den siste også, sier Northug og gliser.

– Hva med 20 kilometer med skibytte på lørdag, kan du ende med å gå det?

– Hvis jeg kjenner at det plutselig eksploderer i muskulaturen min i løpet av den nærmeste tiden, så kan det hende jeg bare drar til Norge og gjør det. Men da må jeg være pigg om ikke lenge.

Akkurat nå er Northug i St. Moritz i Sveis. Han dro direkte dit etter å ha jobbet som ekspert for TV 2 under skiskytter-VM i Nove Mesto frem til sist søndag.

Der ligger han på rundt 1800 meters høyde og trener. Han kaller det en slags leir for høydepåfyll, noe han har lyktes bra med tidligere for å forlenge og forbedre formen utover sesongen.

En slik leir for påfyll trenger ikke vare mer enn seks dager, for eksempel. Derfor kan han være klar for å reise til Norge igjen allerede denne helgen.

Han kjenner at belastningen de siste månedene har stor. Northug har gått langløp omtrent hver helg, han har trent godt mellom slagene og nå sist uke jobbet han altså som ekspert for TV 2 under skiskytter-VM.

– Planen er å kjenne på når jeg får overskuddet mitt. Jeg er en «av»- eller «på»-løper. Enten er jeg tung eller pigg. Blir jeg pigg så er som sagt plan A å reise for å gå NM. Plan B er å bli i høyden helt frem til Vasaloppet. Men det blir en risiko. Alt avhenger av når jeg kvikner til og blir pigg.

– Jeg er sliten og tung muskulært etter den perioden jeg har vært gjennom nå. Jeg ligger egentlig bare på lading og venter på når jeg får overskuddet igjen og kan gjøre siste forberedelser til Vasaloppet. Sånn er kroppen min og jeg får bare gjøre ting riktig.