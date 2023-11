– Det er veldig rart og surrealistisk. Disse skiene er testet flere ganger denne uken her og var grønne. Jeg skjønner ingenting, sier Holt til VG.

Det er første gang siden fluor-forbud ble innført at en langrennsløper får startnekt for funn av fluor.

– Jeg var på gråten da jeg fikk beskjeden. Nå ler jeg bare av hele greia.

Nes Ski-løperen, som sto over gårsdagens løp for å gå fort i dag, sier han har testet skiene mer enn det som er anbefalt.

– Akkurat det paret der testet jeg for en uke siden på Lillehammer, så testet jeg dem da jeg kom til Beitostølen. Alt var grønt, så jeg har egentlig ikke rørt dem siden det.

Han ga dem så videre til smøreboden som fikset skiene. Etter det teste de rødt.

– Alle de andre som har levert skiene der har testet grønt. Så det er ikke noe som har skjedd der heller.

I DENNE BRAKKEN BLE SKIENE TESTET: Fluorkoordinator i skiforbundet Stein Olav Snesrud og arrangementsansvarlig Erik Husby (t.h.) i test-bua torsdag formiddag. Søndag ble det utslag på fluor. Foto: Geir Olsen / NTB

VG var til stede da fluorfri koordinator i skiforbundet Stein Olav Snesrud og arrangementsansvarlig Erik Husby gikk gjennom de nye testrutinene torsdag formiddag.

Det er ulike punkter under skiene som blir målt, med utslag på fluor testes det igjen. Er det utslag på fluor blir utøveren disket. Testingen foregår i en provisorisk hjemmesnekret brakke på langrennsstadion like ved målområdet.

– Det som er helt tydelig her er at vi har funnet rester av fluor. Vi har gjort gjentatte målinger på alle tre maskinene vi har her i dag. De viser nøyaktig det samme. Dessverre er det fluor på et større område. Sånn er det, sier Husby til NRK.

– Hva skal du gjøre nå?

– Jeg vet ikke. Jeg må vel sikkert rense dem 900 ganger da. Kjøre på med fluorrens og fluorfri glider. Det er frustrerende, sier en oppgitt Holt.

SKULLE GÅ FORT I DAG: Filip Glittenberg Holt sto over lørdagens klassisk løp for å gå fort i dag. Istedenfor ble han nektet start. Her fra et løp i november 2021. Foto: Geir Olsen / NTB

Denne sesongen har Det internasjonale skiforbundet (FIS) og Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) innført fullt forbud mot bruk av fluor i ski og skiskyting i internasjonale konkurranser.

Den nasjonale sesongåpningen på Beitostølen er i regi av FIS og forbudet gjelder også der.

Tidligere i november ble alpinkjører Ragnhild Mowinckel diskvalifisert fra slalåmrennet i Sölden for spor av fluor etter at gamle fluorrester ble funnet på et redskap som ble brukt til å preppe skiene til 31-åringen.