Han var med på revansjen i Falun-VM i 2015 – bare for å se at alt endte i nedtur og fiasko i 2017.

I et intervju med VG mandag forteller Kveen at han – i likhet med store del av Langrenns-Norge – er imponert over Northugs råsterke prestasjon i tradisjonell langrenn i norgescupen på Nes sist helg.

Nå tror flere at han kan ha noe å gjøre på det øverste nivået i verdenscup- og VM-sirkuset. Northug selv er ikke fremmed for tanken.

Men Kveen ber nå det norske folk om å ikke ta fullstendig av.

– Jeg tror jeg kan nyansere bildet litt. Få folk til å få litt bakkekontakt. Det er noen som blir lettet av å se for seg Petter på verdenscuppallen igjen. Jeg tror vi skal la oss fascinere av det sinnssyke løpet hans nå, men puste én, to og tre ganger med magen. Hadde jeg vært Petter, så hadde jeg konsentrert meg om Vasaloppet og langløp denne vinteren, sier han til VG.

I dag er Kveen trener for damelandslaget.

Men i en årrekke var han altså trener for Northug under de høyeste toppene og dypeste bølgedalene. Blant annet i Northugs siste mesterskap i Lahti, Finland, i 2017.

Den gangen hadde ikke Northug gjort en optimal treningsjobb.

Han sa fra seg plassen på flere øvelser, men klarte likevel å komme seg til sprintfinale og bli nummer åtte på femmila.

Han stilte i de to konkurransene fordi han hadde friplass til som regjerende mester.

– Jeg vil jo faktisk si at han ser bedre trent ut nå enn hva han gjorde i Lahti-VM. Da husker jeg at han hadde tykt skjegg, men jeg mener han hadde det skjegget for å skjule dobbelthaken.

– Han gikk de to distansene i Finland og det var på grunn av hodet, ikke fordi han var sinnssykt godt forberedt at han kom til sprintfinalen. Han klarte å grave dypere enn de som var bedre trent.

– Hva slags rolle kan hodet spille for at han kan komme seg til verdenscup i Holmenkollen i mars, eller VM i Trondheim neste år, tenker du?

– Petter var ikke den best trente på start på Nes på søndag. Men han har et hode som gjør at han pusher grensene langt over det han egentlig skal være i stand til. Han får frem noen krefter ingen andre klarer. Det har kjennetegnet ham hele karrieren. Han er tydeligvis godt trent nå, men han må jo være veldig godt trent for å klare å gå verdenscup.

LAHTI-SKJEGGET: Petter Northug, her etter femmila under VM i Lahti i 2017. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP / NTB

– At han holder et høyt verdenscupnivå ... Det må jeg bare være ærlig å si at det tror jeg ikke. Jeg kaller en spade for en spade, og vil dempe forventningene litt i det norske folk. Petter har ikke nubbesjans i en tøff Holmenkollen-løype eller i Granåsen i Trondheim. Men jeg tror Petter kan kjempe om seieren i Vasaloppet denne- eller neste vinter, sier Kveen.

– Så Northug kan ikke gjøre det som er blitt kalt «umulig», mulig?

– Altså ... Alt er mulig. Da tror jeg han måtte ha tatt gjesterommet mitt hjemme i Meråker fra 1. mai og helt frem til sesongstart. Han måtte ha blitt fulgt med argusøye 24 timer i døgnet. Det hadde vært artig å se hvor langt det rekker hvis han bestemmer seg. Men med de tøffe konkurranseløypene på det nivået, så ville han nok hatt store utfordringer med å kvalifisere seg.

Akkurat det får Northug til å smile godt.

– Jeg er enig i det. Hvis hodet mitt er med, så må jeg bare isoleres en plass i Meråker, ligge der og trene. Da kan det jo gå. Han har rett og vet jo hva jeg gjorde i den perioden da jeg herjet og bodde i Meråker. Han har litt kunnskap med det, han, sier 38-åringen til VG.