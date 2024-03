– Nei, svarer 22-åringen da VG spør om hun fortjener landslagsplassen inn i en uhyre viktige VM-sesong, der mesterskapet går på hjemmebane i Trondheim

– Hva tror du det ender med med tanke på landslaget?

– Det er ikke jeg som skal finne ut av det. Det er ikke opp til meg. Uansett kommer jeg til å ha et bra opplegg om jeg er på landslag eller ikke. Så det er jeg veldig trygg på, sier Fossesholm.

Fossesholm har lagt bak seg tre tunge sesonger. 2023/2024 startet med at hun ikke stilte til skirenn fordi hun trengte å finne tilbake til ski-gleden.

Først i slutten av februar startet hun å konkurrere. Det har variert stort.

Et godt stykke unna var hun uansett på tremila sist lørdag, sesongens siste skirenn, da hun ble nummer ni, fire minutter og 19 sekunder bak suverene Therese Johaug.

Viaplay-ekspert Hans Christer Holund har vraket Fossesholm og ytterligere fire utøvere fra landslaget kommende sesong. Det er lite som tilsier at hun skal få fortsette.

Men Fossesholm understreker at det er den hverdagslige jobben som teller. Der vet hun akkurat hva hun skal gjøre, sier hun, og legger til at hun har mange fine folk rundt seg.

Også Therese Johaug, som kan være på full fart mot et comeback under VM på hjemmebane neste år.

– Hun kan dele av sin erfaring, hun er en jeg kan trene med og som er en god venninne av meg.

Da VG spør om det er lurt å henge på Johaug og ta for mye råd fra henne i sesongoppkjøringen, svarer Fossesholm «nei».

– Men det er ikke verre enn at jeg kan gå med litt lettere hjul (man kan bruke hjul på rulleski som har lettere motstand), men jeg skal i hvert fall ikke løpe med henne.

– Det er bare å tilpasse. Men jeg skal være fornuftig – og så tilpasser hun sine råd til meg. Tro meg, hun vet det er forskjell på oss to.

En annen som har slitt stort med å få det til denne sesongen er sprinteren Ane Appelkvist Stenseth. Landslagsløperen har i motsetning til Fossesholm gått en rekke verdenscuprenn, men ikke klart å komme seg til en sprintfinale.

I samtale med VG etter 54.-plassen hennes under tremila i NM sist lørdag, forteller Stenseth at hun ikke er fornøyd med sesongen som har gått. Hun mener likevel at hun har tatt steg på mye, men at det har blitt «mye stang ut i verdenscupen».

– Det har vært skikkelig dritt. Men jeg er veldig motivert for neste år, men jeg må bare finne tilbake til selvtilliten og kanskje legge mer heatgåing med knuffing og bli tryggere på den biten der.

HAR SLITT: Ane Appelkvist Stenseth, her under verdenscupen i Drammen tidligere i mars. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Da VG spør hva som har vært for dårlig ettersom store deler av damelandslaget har slitt stort med sykdom denne sesongen, svarer Stenseth at hun bare kan svare for seg.

Hun startet fjoråret med operasjon, bristet senere tre ribbein, og så har sykdom oppå der igjen sørget for store hull i treningsdagboken.

– Så må man se på hvordan man kan gjøre tiltak for å være mer frisk. I år har det vært ekstremt, jeg tror ikke jeg har vært borti lignende med så mye sykdom. Vi må kanskje tørre å utsette oss for mer smitte før sesongen starter.

– Bli mer rustet til smitteperioden som uansett kommer hver desember. Vi hadde mindre smitte da vi ikke brukte munnbind. Kanskje vi må vurdere å kaste dem neste år, sier Stenseth.