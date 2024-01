Svahn var klart sterkest i finalen og knuste Kristine Stavås Skistad i spurten. Likevel var det Emma Riboms fall i semifinalen som var snakkisen.

Svenskene har vært i juryrommet og vil trolig legge inn protest mot Skistad, opplyser mediekontakt Astri Lindbäck.

Det skjer etter at Ribom gikk i bakken og røk ut i semifinalen. Hun opplevde å bli påkjørt bakfra av Stavås Skistad.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Det sier hun til et samlet pressekorps i Davos.

– Jeg opplever at jeg blir overkjørt bakfra. Da er det ikke lett å holde seg på beina, sier Ribom til VG og de andre journalistene.

Det var en frustrert sprintstjerne som i tårer gikk rasende ut av målområdet.

Rett etter målgang på semifinalen var Ribom i tårer og åpenlyst forbannet da hun var på vei mot sonen utøverne skifter.

Samtidig flokket svenske ledere seg rundt representanter fra FIS flere ganger. FIS mener at saken er en såkalt «race incident», altså noe som kan skje i kampens hete.

TV 2s skiekspert Petter Skinstad mener Skistad burde vært plassert sist.

– Uhell skjer, men når du ødelegger for konkurrentene bør du plasseres sist i heatet (RAL). Skistad for tett på Ribom der. Krevende å vurdere om dette ville holdt til avansement for Ribom, men heller ikke utenkelig å plassere henne som sjuende løper i finalen.

Før semifinaledramaet hadde vi allerede fått en skrell i kvartfinalen. Jonna Sundling, en av de største favorittene, røk i kvartfinalen. Hun var tydelig skuffet.

– Jeg går ikke bra nok, heatet går for sakte. Jeg går etter plan, men kommer meg ikke frem. Det er kjedelig, sier Sundling til VG.