Klæbo slo franske Lucas Chanavat (28) og Harald Astrup Arnesen (28) i avslutningen.

– Dette var fint. Det kjentes ganske greit ut, og jeg har en kropp som spiller mer på lag nå. Det hjalp med tre dager med trening, sier Klæbo på VGs sending.

Kinesiske Qiang Wang ledet an nesten hele finalen med et sterkt felt, men endte til slutt på fjerdeplass. Mats William Jenssen og Aleksander Eide Homboe ble henholdsvis fem og seks.

Ansgar Evensen fikk kritikk for dette:

For et par uker tilbake ble Klæbo coronasyk. Etter noen – til han å være skuffende resultater under verdenscup-åpningen i Ruka sist helg – valgte han å stå over verdenscupen i Gällivare denne helgen.

– Jeg synes nesten han så litt lettet ut og smilet var tilbake. Jeg er nesten lettet selv, det var veldig gøy, sier VG-ekspert Vidar Løfshus etter Gålå-sprinten.

Han applauderer måten Klæbo løste siste sving inn mot oppløpet.

– Jeg er stum av beundring, sier Løfshus.

Klæbo skal gå 10 km klassisk lørdag på Gålå – før han vil tilbake i verdenscupen i Östersund 9 og 10. desember.

– Planen er å gå fortere der, og å være i enda bedre form i Granåsen deretter

Junior vant og sikret verdenscup-plass

Junioren Helene Ekrheim Haugen (19) vant kvinnens sprint foran Anna Svendsen og Julie Bjervig Drivenes.

– Det er utklassing, sier VG-ekspert Vidar Løfshus.

– Det var veldig gøy, jeg er veldig fornøyd med dagen, sier Haugen på VGs sending.

Haugen vant prologen overlegent, og var sylskarp i kvartfinale, semifinale og finale.

– Utrolig prestasjon av Helene. Jeg er imponert. Her har vi nytt kjempetalent, sier Løfshus.

Seieren gjør at Helene Eikrem Haugen har sikret seg friplass til verdenscup-sprinten i Trondheim 15. desember, ifølge Skiforbundets sesonginformasjon. Det blir hennes debut mot verdenseliten.

Det 18 år gamle stortalentet Milla Grosberghaugen Andreassen ble nummer fire på Gålå. Maria Hartz Melling og Ane Appelkvist Stenseth kom i mål som nummer fem og seks.

Programmet resten av helgen fra Gålå:

Lørdag 2. desember:

10 km klassisk, kvinner kl. 10.10

10 km klassisk, herrer kl. 11.40

Søndag 3. desember:

20 km fri, kvinner kl. 9.50

20 km fri, herrer kl. 12.00

Løpene sendes på VG+ Sport.