Det startet tungt for Norge allerede på den første etappen. Ved veksling var Kristin Austgulen Fosnæs over minuttet bak Sverige som til slutt vant stafetten.

Enda verre var det etter veksling nummer to. Mathilde Myhrvold, som erstattet en syk Heidi Weng, var hele tre minutter og ti sekunder bak Frida Karlsson som knuste hele feltet.

Norge ble nummer fem, hele 3,40 bak Sverige. Sveriges andrelag kom på plassen foran Norge, nesten minuttet foran de norske kvinnene.

Norge har aldri vært lenger bak en vinner på en stafett i verdenscupen.

Det er den dårligste plasseringen på en stafett i verdenscupen siden 2006. Da ble de nummer syv.

Det er første gang siden 2008-2009-sesongen Norge går to stafetter uten å vinne i verdenscupen.

Det er første gang siden 2001 Norge går to stafetter uten pallplass i verdenscupen.

Etter 14 års ventetid på en stafettseier (2009-2023), har Sverige nå to på rad i verdenscupen.

– Først og fremst føler jeg at jeg trenger å si unnskyld til hele Norge som har sett på. Jeg fant aldri flyten og fikk aldri feste. Jeg følte meg som et hamster i et hjul og kom meg ikke av sted, sier Austgulen Fosnæs til Viaplay.

Enda verre gikk det med Mathilde Myhrvold, hun tapte to minutter og to sekunder til Karlsson på Sveriges førstelag.

– Det er ekstremt mye, jeg må si det. Akkurat nå er det ikke b-nivå på Norge, det er f-nivå, sier NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn på statskanalens radiosending.

– Det var hardt å gå i dag. Jeg vil si jeg gikk ganske bra i to runder, så ble det litt for seigt på sisterunden for meg. Det blir store avstander her i dag, sier Myhrvold til Viaplay.

– Neste år er det VM på ski i Trondheim. Da må vi se til hvordan det står til det norske landslaget og det må gjøres en grundig evaluering, sier NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

Norge var så langt bak at TV-seerne aldri fikk se Myhrvold gå ut på sin etappe. Den eneste gangen de norske TV-seerne fikk se Myhrvold var ved veksling ut på den tredje etappen.

Dette er det eneste TV-seerne fikk se av Norge:

Før start var ekspertene til Viaplay klare på at dette er det svakeste norske laget på en stafett på lenge.

– Vi stiller med et skikkelig redusert mannskap, sa Niklas Dyrhaug før start.

Det norske kvinnelaget sliter med mange forfall. Heidi Weng måtte kaste inn håndkleet i dag tidlig på grunn av sykdom. Inn kom Myhrvold, som gjorde at Norges annetlag måtte trekke seg.

Heller ikke Lotta Udnes Weng, Astrid Øyre Slind, Ingvild Flugstad Østberg, Anne Kjersti Kalvå og Helene Marie Fossesholm er med av ulike årsaker.

Dermed var det bare Tiril Udnes Weng som var igjen av stafettlaget som vant VM-gull i Planica i fjor.