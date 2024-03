Slik oppsummerer Anne Kjersti Kalvå vinteren og ser ned i bakken.

– Resultatene ser svarte ut, sier Astrid Øyre Slind og trekker på skuldrene.

– Jeg er lei. Det er kjedelig å få en trøkk i trynet så ofte, sier Tiril Udnes Weng mens tårene nesten presser på.

Vinteren 2022/23 ble en overraskende jubelsesong uten Therese Johaug med Udnes Weng som vinner av verdenscupen, en haug av norske pallplasser og stafettgull i VM.

Vinteren 2023/24 har blitt en vond nedtur med Kristine Stavås Skistads fem sprint-seirer og Heidi Wengs fire distanse-pallplasser som lysglimtene. En rekke løpere har slitt med fravær.

De norske landslagsløperne denne vinteren Vis mer ↓ Heidi Weng: Norges beste med 9. plass i verdenscupen sammenlagt. Fire pallplasser og nummer to i Tour de Ski.

Lotta Udnes Weng: Nummer 22 i verdenscupen og 4. plass som beste resultat i verdenscupen

Mathilde Myhrvold: Nummer 26 i verdenscupen og 6. plass som best

Anne Kjersti Kalvå: Nummer 37 i verdenscupen og 7. plass som best

Tiril Udnes Weng: Nummer 39 i verdenscupen og 6. plass som best

Ane Appelkvist Stenseth: 52 i verdenscupen og 13. plass som best

Julie Myhre: Nummer 60 i verdenscupen og 8. plass som best

Marte Skaanes: Nummer 86 i verdenscupen og 22. plass som best

Helene Marie Fossesholm: Ikke gått internasjonalt

Ingvild Flugstad Østberg: Ikke fått godkjent helseattest. *Astrid Øyre Slind og Kristine Stavås Skistad stå utenfor landslag.

– Kritikken litt urettferdig

Lørdagens 10 kilometer i Falun, var illustrerende for den norske distanse-sesongen Weng som beste på 7. plass.

Utviklingen bekymrer med ett år igjen til VM i Trondheim. Men kritiske røster i media legger Kalvå liten vekt på.

– Dere prøver å lage «klikk-saker» og ser alltid det negative i ting. Det verste er følelsen vi har selv. Ingen synes det er verre enn oss at vi ikke presterer, sier Kalvå.

– Jeg synes kritikken er litt urettferdig. Det gikk så bra i fjor. Media glemmer det fort, mener Heidi Weng.

Astrid Øyre Slind, som står utenfor landslag, er helt uenig.

– Forventningene er der de skal være. Det er noe feil om man ikke forventer nordmenn på pallen. Men det er frustrerende å ikke motbevise, sier Slind.

Astrid Øyre Slind. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Trent for hardt

Kalvå forklarer nedturen med at flere av de norske har bommet på treningen foran vinteren.

– Vi har pushet grensen for hardt og for tidlig. Da må vi justere hele tiden og trekke i bremsen. Kontinuiteten i treningen blir borte, da blir det ikke resultater, sier Kalvå.

Slind deler synet.

– Det er veldig mange som ville veldig mye etter VM og har tynt det hardt. Det er blitt en ond spiral.

Viaplay-ekspert Hans Christer Holund har i sitt «uttak» vraket halve kvinnelandslaget til neste vinter.

Anne Kjersti Kalvå Foto: Terje Pedersen / NTB

Weng-ønske til Skistad og Slind

Slind og Skistad står utenfor landslag. Heidi Weng mener – i likhet med eksperten Maiken Caspersen Falla – at Norge ikke har råd til å ha noen av de beste utenfor landslaget.

– Når én finner ut hvordan man skal trene, drar man med de andre. Slik som Marit Bjørgen gjorde – hun gjorde alle gode. Får vi med Slind og Skistad på laget, kan vi gjøre hverandre bedre, sier Weng.

– Hvor viktig er det å få med de to?

– Kjempeviktig. Det er på tide. Så synes jeg kanskje man skal gjøre noe mer. Få et B-lag som kan være med på samlinger og gi impulser. Jeg tror det er viktig å tenke litt nytt, svarer Weng.

Heidi Weng tar seg av Linn Svahn etter målgang. Foto: Anders Wiklund/TT / NTB

Bjørgens bønn

Viaplay-ekspert og tidenes mestvinnende vinterolympier, Marit Bjørgen, krever endringer før VM-sesongen.

– Jeg tror det mangler litt på det å bygge et lag som står sammen og som utvikler hverandre. Jeg savner det, sier Bjørgen på Viaplay.

– Jeg tror det er en viktig brikke for å bygge et nytt lag igjen. Kanskje styrke et litt mindre lag, få inn Astrid Øyre Slind og Kristine Stavås Skistad for å styrke laget og bygge et helt nytt lag. De må se verdien og muligheten i å utvikle seg sammen.

Marit Bjørgen Foto: Terje Pedersen / NTB

Hun håper Slind gjør overgang fra Team Aker Dæhlie til landslaget.

– Jeg tror hun er en fin type, kan være kaptein i laget og sette standarden i laget. Hun vet hva som kreves. Det tror jeg kan være veldig bra. Det er viktig at alle ser den verdien og løfter hverandre frem, sier Bjørgen og legger til:

– Det er viktig at vi har de beste utøverne på laget, og bruker ressursene på dem inn mot VM. Og så ha et B-lag med litt flere jenter som kan utvikle seg, sier Bjørgen.

Utøverne er tydelig på at landslagsledelsen og trenerne har gjort en bra jobb – tross tunge resultater.

– Jeg har stort ansvar. Vi er heller ikke fornøyde, sier trener Sjur Ole Svarstad.