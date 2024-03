– Det jeg ser frem til er at det er første gang det er 50 kilometer for damer. Det er i Trondheim og Norge. Jeg vet hvordan følelsen var i Holmenkollen i 2011, sier Johaug i et intervju lørdag kveld.

Hun er i St. Moritz i Sveits for å gå skirenn. Dette svarer hun om femmila i Trondheim neste år.

– Jeg vil og håper å være der. Men det er selvsagt masse jobb, sier Johaug under et arrangørintervju med Engadin Skimarathon som ble publisert lørdag kveld i 20-tiden.

– Ingen vil være fornøyd om jeg blir nummer fire, jeg vet at alle vil være sånn: Du må ta en gullmedalje. Det er også mitt mål. Men om jeg skal konkurrere i Trondheim så må jeg kvalifisere meg. Jeg vil ikke gå en hel verdenscupsesong, sier Johaug i intervjuet.

Johaugs manager Jørn Ernst mener det er for tidlig å fastslå at 35-åringen gjør VM-comeback.

– Det kommer en beslutning om ikke lenge, sier Ernst til VG.

Therese Johaug sa i et intervju med VG for to uker siden at det fremkaller noe spesielt hos henne at det er femmil på programmet i Trondheim.

– Jeg må ærlig innrømme at det trigger at det er den første femmila for kvinner i et VM og at det går i Trondheim på hjemmebane. Jeg har aldri gått en femmil før i enten verdenscup eller mesterskap, sa Johaug til VG.

35-åringen poengterer at hun må kvalifisere seg. Denne sesongen har Heidi Weng vært den eneste norske dameløperen som har vært på pallen i verdenscupen på distanse. De norske distansedamene har hatt en blytung sesong.

Lørdag var Heidi Weng nok en gang best av de norske, på 8. plass. Nesten halvannet minutt bak finske Krista Pärmäkoski som vant.