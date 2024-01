– Jeg fikk meg en smell, så jeg er glad for at jeg har en hviledag å komme meg på, sier Jessie Diggins til Viaplay. Amerikaneren er fortsatt i førersetet.

Snøen hadde lavet ned i Davos hele natten - og det snødde mye også under rennet.

Derfor ble det et kaosrenn der både Jessie Diggins og Linn Svahn måtte i bakken. Flere løpere måtte stoppe for å skrape skiene. Kerttu Niskanen vant foran Rosie Brennan. Diggins ble nummer tre etter voldsom kriging gjennom nesten en time og ett kvarter på 20 kilometer.

– Jeg stusser over at det ikke var bedre løypepatrulje - at det ikke var noen som gikk i løypa hele tiden, sier Hans Christer Holund i Viaplay-studio.

Tyske Victoria Carl var rasende etter målpassering, brølte og kastet rundt seg. Den tyske langrennssjef Peter Schlickenrieder sier han ikke visste ikke var lov å legge ut ski for å fjerne snø for løperne.

– Det var sykt frustrerende å skrape skiene, sier Jonna Sundling til VG.

– Tour de Parodi, mener altså Svahn - men Frida Karlsson er ikke enig med henne:

– Jeg er ikke enig. Dette er sporten vår. Det er snø. Det kan ikke være minus fem grader hver dag, sier Karlsson til VG.

De fire beste på resultatlisten gikk på festesmøring.

Sammenlagtleder Jessie Diggins falt etter bare seks minutters løp. Hun kom seg kjapt på beina, men det kunne virket som om hun hadde slått seg. Etter at hun kom til mål, holdt Diggins seg til hoften, som tydeligvis hadde fått seg en smell.

– Det var hardt for alle - og «tricky» med smøringen. Ingen visste hva de de skulle gjøre, sier Diggins til Viaplay.

Astrid Øyre Slind gikk på blanke ski, mens de andre norske gikk med festesmøring.

– Det var et show, jeg ville valgt samme taktikk igjen. Men det var veldig frustrerende uten løypepatrulje. Det hadde jeg ønsket meg, sier Slind etter å ha ligget helt først - men tapte terreng mot slutten og ble nummer 12.

Frida Karlsson ble beste løper på blanke ski. Hun ble nummer fem.

– Jeg angrer på at jeg gikk på blanke ski. Vi fleste var vel enig om det i etterkant. Jeg vet ikke hva som fikk meg til å gjøre det. Det er første gang, sier svensken til VG.

– Det var tøft, men likt for alle, mener Heidi Weng i intervju med VG.