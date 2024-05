For landslagssjef Ulf Morten Aune bekrefter nå overfor VG at de har signert både Marit Bjørgen og Pål Gunnar Mikkelsplass som trenere for Norges damelag.

Signeringene har gått fullstendig under radaren, Bjørgen har heller ikke blitt lansert som en kandidat denne våren og hun er nesten overrasket selv.

– Jeg hadde ikke sett denne komme for tre uker siden. Men da jeg fikk muligheten og tilbudet, så må jeg si at det kriblet godt i magen, sier Bjørgen til VG.

JOBBET SOM EKSPERT I VINTER: Marit Bjørgen var ganske tett på langrennsmiljøet gjennom sin jobb i Viaplay som ekspert 2023/2024-sesongen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Behovet for nye trenere oppsto etter at Stig Rune Kveen ga seg for en måned siden.

Norges Skiforbund, ved Aune, hovedtrener Svarstad og fagsjef Per Elias Kalfoss, innledet samtaler med de to nye trenerne i april.

Bjørgen forklarer at hun da var klar på at familiesituasjonen gjorde at hun ikke kunne ha en stillingsprosent på 100.

Det samme hadde Mikkelsplass kommunisert. Dermed ble løsningen at de to tar hver sin 50 prosent stilling i forbundet i en avtale som strekker seg over to år.

– Jeg har kjent at jeg har lyst til å bidra med den kunnskapen jeg har. Det trigget noe hos meg. Jeg sa til Sjur Ole at jeg kan være med rundt 60-70 døgn og ha base i Oslo. Det er det jeg kunne gi. Så ble det noen møter, ting var litt avhengig av Pål Gunnar, og så løste det seg, forklarer Bjørgen.

44-åringen har en CV få andre skiløpere kan matche. Som enormt mange medaljer i både VM og OL, hun har vunnet verdenscupen totalt flere ganger, og står bokført med over 100 enkeltseire i verdenscupen.

Trenererfaring har hun imidlertid litt mindre av.

– Jeg har ingen erfaring der, det skal- og må jeg være ydmyk på at jeg ikke har. Men jeg tror kanskje det kan være litt sunt å ha med seg inn i jobben også. Jeg har det perspektivet at jeg har vært utøver i 20 år på et høyt nivå.

– Og jeg har gått mesterskap på hjemmebane, sier Bjørgen, vel vitende om at presset vil bli enormt på det norske laget før Trondheim-VM i februar og mars 2025.

Bakteppet er også et svært tungt år resultatmessig for det norske damelandslaget.

– Jeg kan forsøke å skape en trygghet og ro med tanke på det mesterskap. Jeg har feilet og jeg har lyktes. Jeg er også dame, det tror jeg er viktig og positivt å ha i miljøet.

– Så må også hver utøver tar eierskap til sin egen utvikling, de kjenner kroppen sin best, men jeg kan være med å veilede og gi gode råd.

Pål Gunnar Mikkelsplass er heller ingen hvem som helst i norsk langrenn.

På elitenivå var han herretrener mellom 1998-2002, men de siste årene kanskje mest kjent for å ha trent både Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg i perioder de to har vært utenfor landslag.

Han humrer godt og understreker at han ikke løy da han ble intervjuet av VG om jobben for ganske nøyaktig en måned siden.

Da sa han nemlig at han trodde det for damelandslaget fantes bedre trenerløsninger enn ham selv, mente at hans tid nok var forbi, men at jobben var veldig spennende og artig.

– Da var det ikke aktuelt i det hele tatt. Men Sjur Ole ringte meg for en tid tilbake. Det var da ballen begynte å rulle litt. Det er mange interessante utøvere og det er interessant å jobbe med Sjur Ole.

– Jeg misunner jo dem som får jobbe med ham. Så nå får jeg nesten misunne meg selv som har fått den jobben, sier Mikkelsplass og ler.

NÆR JOHAUG-STØTTESPILLER: Pål Gunnar Mikkelsplass, her sammen med Therese Johaug på en landslagssamling tilbake i 2020. Foto: Terje Pedersen / NTB

Mikkelsplass mener Svarstad er en bra trener og fin person, og da det ble klart at han kunne dele på jobben med Marit Bjørgen ble saken mye enklere.

– Hva er det viktigste du skal bidra med som trener for disse damene?

– Både Sjur Ole og Marit har lang fartstid i dette gamet. De vet hvor mye som må- og skal til. Men vi skal prøve å skape den tryggheten som trengs for at utøverne har tro på det man driver med, sier Mikkelsplass og fortsetter:

– Vi må se på hva som har fungert og ikke for utøverne tidligere, sette det sammen i en plan inn mot et mesterskap på hjemmebane. Noen kan jo ha mislyktes tidligere for at man har dratt den for langt. Kanskje noen må få en trygghet i at man blir bedre av å gjøre mindre av noe, i stedet for mer.

Landslagssjef Ulf Morten Aune kaller signeringene et utrolig scenario for norsk langrenn før VM på hjemmebane.

– Vi så ganske tidlig at det kunne være en mulighet fra starten av. Med tiden har de blitt veldig gira også. Og så endte det med en drømmesituasjon for oss, sier Aune til VG.

GODT FORNØYD: Landslagssjef Ulf Morten Aune, her avbildet sist langrennssesong. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han forteller at lagarbeid av ypperste klasse har ført til at fagsjef Kalfoss, landslagstrener Svarstad og Aune selv har klart å lande en løsning med to så profilerte langrennspersonligheter.

Aune forteller også at Mikkelsplass og Bjørgen gikk til topps foran det han omtaler som veldig mange andre svært potente søkere.

– Marit har ikke så mye trenererfaring, men har gjort grasrottrenerkurs og holdt foredrag de siste årene. Men det er ingen som har vunnet så mange skirenn som henne. Med den erfaringen hun har rundt det å ha startnummer på brystet, legge opp trening gjennom året og inn mot konkurranser, det er ingen andre i nærheten av å ha, sier Aune.

Om Mikkelsplass sier han:

– Pål Gunnar er en fantastisk trener og person. Så den kombinasjonen med ham og Marit, mens Sjur Ole styrer butikken, den mener vi er optimal.

På spørsmål om Mikkelsplass og Bjørgen er en dyr løsning for Norges Skiforbund, svarer Aune et kontant «nei».

– Vi har ikke diskutert slike ting i det hele tatt. Vi har vært enige om alle vilkår, det har vært en formalitet.