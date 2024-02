– Jeg har ikke peiling selv, engang. Det ble litt «vi gjør bare sånn», sier Johaug til VG, fortsatt med øynene dekket til der hun snakker om en dag der pris og penger var uvesentlig.

Hun stråler og smiler når hun tenker tilbake på tiden rundt nyttår, der hun og den tidligere roeren – i dag turnuslegen – Nils Jakob Hoff sa ja til hverandre i Røros kirke.

Bryllupet til en av Norges mest kjente og mestvinnende skiløpere ble naturligvis behørig omtalt.

Dagen før dagen arrangerte brudeparet bli kjent-fest i en låve i Dalsbygda. De ankom – naturligvis – festen på traktor.

Der serverte moren og faren hennes hjemmelagede burgere med kjøtt rett fra gården. Det hele ble krydret med «Mesternes Mester»-leker. Nils Jakob Hoff vant NRK-programmet i 2022.

I kirken var det trekkspill og felemusikk. På vei til festen på Røros hotell ble ekteparet fraktet med hest og slede. På festen etterpå var Stian «Staysman» Torbjørnsen den store underholdningen.

Johaug hadde fått to spesialkjoler sydd for anledningen, en til vielsen og en til festen. I kirken var tidligere lagvenninene Marit Bjørgen, Ingvild Flugstad Østberg og lillesøster Veronica Johaug forlovere.

«31.12.2023 går inn i minneboka som en av de største dagene i mitt liv! Takk til familie og venner som bidro til at det ble en helvetes fest», skrev Johaug i et innlegg på Instagram.

På spørsmål om det for en sjelden gangs skyld handlet om å bare godkjenne regningene som kom inn i anledning bryllupet, svarer hun slik:

– Jeg tenker jo at det er en veldig fin mulighet til å gi noe tilbake til både venner og familie. Samle de man er glad i en gang i livet. Vi hadde lyst til å gi noe tilbake til dem som tok turen og som har betydd enormt mye for oss i livet, sier Johaug til VG og smiler.

Det var en spesiell detalj som flere bet seg merke i og som vekket litt oppsikt. Til den hvite bryllupskjolen hadde Johaug rett og slett på seg et par moon boots inn i kirken.

– Morsomt. Praktisk og ganske smart. Litt av poenget på den store dagen er jo både å føle seg vel og ikke minst være tro til egen stil. Og det må man jo kunne si at hun er, sa moteekspert i KK, Ida Einarsdottir, om skovalget.

I dag nikker og svarer Johaug «ja» da VG spør om det var litt bygda som møtte en litt posh og lekker Oslo-stil.

– Så var det veldig stort å gifte seg i hjemtraktene. Jeg har hele tiden drømt om et vinterbryllup. Jeg er veldig, veldig glad for at jeg gjorde det der. Ingenting er finere enn Røros på vinteren. Det er magisk. Grunnen til at vi var der på nyttårsaften var jo også for å gi gjestene den følelsen av hvor fint det er rundt jul og gi dem den følelsen der, sier hun.