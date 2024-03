For på damenes NM-tremil i intervallstart på Lillehammer lørdag skal feltet gjennom en knalltøff løype.

– Det blir hardt, ja. Jeg prøver å ikke overtenke løypen. Et argument mot er jo at det blir store avstander, et kjedelig renn, at det er en slik type fare med et sånt renn. Men Therese er sikkert veldig fornøyd, da, sier Astrid Øyre Slind, en av Norges beste distanseløpere, til VG.

– Ja, hva tror du Therese tenker nå?

– Det passer henne som hånd i hanske. Hun tenker vel at hun skal vinne. Jeg vet ikke hva slags form hun er i, men tror hun vet det passer bra for henne, sier Slind.

For i disse dager forbereder Slind seg på duell mot Johaug i det som blir en skikkelig kraftprøve i sesongens siste renn.

Johaug har ennå ikke bestemt seg for om hun gjør comeback til VM-sesongen 2025. Men hun har allerede rukket å gå ett skirenn i Sveits i begynnelsen av mars. Da vant hun overlegent.

Men den gangen var ikke konkurransen stor. NM-rennet førstkommende lørdag blir hennes første test mot Norgeseliten siden 2022.

På startstreken venter trolig Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå som kommer rett fra pallplasser i verdenscupen.

Leder i organisasjonskomiteen, Torbjørn Broks Pettersen, opplyser til VG at utøverne i dameklassen skal forsere like over 1000 høydemeter. Den maksimale grensen til FIS på 30 kilometer damer er 1200 høydemeter.

IKKE OPTIMIST: Lotta Udnes Weng, her avbildet denne sesongen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Optimismen er ikke spesielt stor blant andre eliteutøvere, heller.

– Vi blir nok et lett bytte, som en antilope i møte med en løve på savannen, sier Lotta Udnes Weng til VG og humrer godt.

– Løypen er som en drøm for Therese. Det er verre med oss andre. Det blir spennende å se henne på start, det blir høye forventninger selv om hun ikke har gått skirenn på en stund. Hun er nok veldig spent selv også.

– Hva kan man forvente av henne, egentlig?

– Sist hun gikk skirenn så vant hun... Det kommer jo an på om Therese stiller på start og er fullt motivert. Så er noen av landslagsløperne, litt avhengig av formen de er i, ikke de største konkurrentene hennes.

Lillehammer-løypene er fra før av knalltøffe. Udnes Weng har bodd i området i en årrekke. Hun trekker først og fremst frem terrenget som utfordrende.

Med Norges «nest beste» og unge seniorer på start har arrangøren valgt å kutte cirka 30 høydemeter for hver 7,5 kilometer-runde utøverne går.

– Det er de løypene vi har, det er et FIS-renn og da må vi bruke godkjente løyper. Så har jeg sammen med juryen modifisert, tatt den ned litt. Jeg kjenner vi kan ikke sende dem maks klatring. Det ville vært dumt, sier Broks Pettersen.

Han påpeker samtidig at de har hele 260 påmeldte for femmila herrer. Den distansen teller nå 1800 høydemeter også den tett opp mot femmilsgrensen på 2000 høydemeter. I dameklassen har de 125-130 påmeldte.

VG påpeker likevel at arrangøren ligger så tett opp mot maksgrensen i et NM-renn, som ikke bare er for de beste seniorene. Spesielt i lys av debatten for noen år tilbake om de negative konsekvensene av slike løypeprofiler.

– På fredagen skal vi gå 5 og 10 kilometer for alle, de som er 17 år og oppover. De har vi valgt den absolutt letteste 5-kilometeren vi har. Den traseen brukes fordi det nettopp er juniorer og seniorer som går på fredag.

– Der mener jeg vi har møtt både ønsket og politiske signaler på at vi har lettest mulig løype. På tre- og femmila er det ingen juniorer som stiller. Så har vi som sagt modifisert løypa litt for å møte signalene også der, sier Broks Pettersen.