Den harde og tunge løypen i Canada skilte feltet. Halvveis i løpet sprakk det opp da Astrid Øyre Slind og Frida Karlsson satte fart i motbakkene.

På den siste runden var det seks løpere i front, to av dem var Astrid Øyre Slind og Heidi Weng.

Så satte Frida Karlsson fart i den tøffeste motbakken, og da slet de norske kvinnene med å følge. Den eneste som klarte å henge med svensken var finske Kerttu Niskanen.

Løypa i Canada var så brutal at flere måtte gi seg. Nadine Fähndrich fikk det veldig tøft:

Heidi Weng gjorde en god figur fredag da hun tok tredjeplassen på 15 kilometeren i fristil. Søndag kveld holdt hun lenge følge i tet, men måtte slippe på den siste runden da Karlsson satt inn støtet. Hun klarte likevel å spurte seg til en ny tredjeplass søndag – i kamp med Øyre Slind som måtte ta til takke med fjerdeplassen.

Etter en rolig åpning på rennet tok Slind teten like før halvgått renn og sørget for en fartsøkning i fronten. Flere løpere slet med tempoet, og det som var et stort hovedfelt, ble sprengt. Weng var blant dem som greide å henge med på hardkjøret.

Lotta Udnes Weng og Anne Kjersti Kalvå holdt tidlig halen av hovedfeltet og greide ikke å gå seg opp til teten. Også Tiril Udnes Weng var rundt halvminuttet bak ved ti kilometer og fant ikke kreftene til å gå seg høyere opp på resultatlisten.

Herrene går samme distanse kl. 20.15.