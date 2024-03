35 år gamle Johaug er tydelig på at det frister å satse mot VM-femmila i Trondheim 2025 og varsler en endelig avgjørelse i mai.

Skulle hun stille i sesongåpningen neste vinter i Ruka, vil det være nesten tre år siden siste gang Johaug gikk mot verdenseliten.

Og hva sier konkurrentene, er det noe annerledes nå enn da Johaug herjet?

– Forhåpentligvis er nivået noen nivå opp, det er hvert fall følelsen, sier Ebba Andersson og utdyper:

– Jeg vet selv hvilke forbedringer jeg har gjort. Nivået mitt forhold til meg selv mot noen år siden er bedre. Det er tøft i toppen. Selv om jeg har blitt bedre, har jeg ikke seilet fra alle andre.

Ebba Andersson Sverige

Frida Karlsson var en av få som klarte å knekke Johaug på distanseløp. Hun mener også ting har endret seg i kvinnetoppen av langrenn.

– Jeg kan bare se på meg selv – jeg blir ikke dårligere. Nivået totalt sett har blitt mye høyere. Men jeg regner med at hun kommer tilbake som gamle Therese. Det blir kult å se hvor vi møtes, sier Karlsson.

Hun fortsetter:

– Jeg synes at løpene har endret seg litt. Fellesstartene er ikke like utdragene. Det er vel et tegn på at nivået på at bredden er høyere.

– Eller er det fordi Johaug er borte?

– Kanskje. Vi fleiper med at hun alltid sjokkstartet. Hun skremte konkurrentene, ingen brydde seg om henne. Men jeg tror ikke folk kommer til å bare slippe henne i vei nå, sånn blir det ikke, advarer Karlsson.

– Hun er veldig tydelig på at Tour de Ski og sprinter er uaktuelt?

– Det tenker jeg hadde blitt tøft for henne faktisk, svarer 24-åringen og ler.

Frida Karlsson Sverige

Heidi Weng tror ikke Johaug kan gå «søndagsturer» til førsteplassen.

– Det er flere som er litt mer på samme nivå enn før. Det er vanskeligere å komme på pallen fordi det er mange om beinet. Jeg tror hun skal få det tøft, sier Weng.

Hun har tidligere tvilt på at Johaug skulle komme tilbake, men er mer åpen for at det skjer nå.

– Det kan gå alle veier. Det avhenger nok av om hun er fornøyd med å være på ett litt lavere nivå enn før.

Heidi Weng Norge

Astrid Øyre Slind tror «spillet» i fellesstarter er noe annet enn det Johaug var med på.

– Siste sesongen til Therese var det faktisk en del jevne renn, og jeg tror det er såpass høyt nivå at det ikke bare er å cruise gjennom. Det er mer taktikk på fellesstarter og mer spill i rennene fordi noen er gode til å spurte, sier Slind.

Astrid Øyre Slind Norge (Team Aker Dæhlie)

Jonna Sundling har merket seg at starttempoet i løpet er roligere uten Johaug.

– Det er annerledes i feltet, jeg opplever at det er litt lugnere starter. Det er ingen som virkelig har satt den farten i starten som Therese gjorde, sier Sundling og legger til:

– Jeg vet ikke hvor vi står oss mot henne, og man vet ikke hvor hun står heller, så det ville vært interessant.