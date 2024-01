– Vi er veldig spente på hvordan det slår ut. Vi ønsker at alle seere skal ha så enkel tilgang som mulig til produktet vårt, sier Ulf Morten Aune, landslagssjef i langrenn, til VG.

Siden Viaplay Group tok over rettighetene til mesteparten av verdenscupen i langrenn fra sesongen 2021/2022, har det blitt vist på TV 3 – som regnes som «åpen kanal».

Men når verdenscupen starter igjen etter Tour de Ski med tre renn i tyske Oberhof i helgen, blir det på betalingskanalen V Sport 1. V Sport-kanelene er i motsetning til TV 3 ikke en del av de rimeligste TV-pakkene. Streamingtjenesten Viaplay sender også løpene som normalt.

– Siden vi fikk vintersportsrettigheter har antallet digitale seere økt gradvis, og vi ser behovet for å forstå denne utviklingen enda bedre. For å lære mer om disse seervanene, vil vi derfor vise helgens verdenscup på V Sport og Viaplay, sier Fredrik Olimb, kommunikasjons- og markedsdirektør i Viaplay.

Ifølge sendeskjema skal verdenscup-helgen fra Goms 26–28. januar tilbake igjen på TV 3 som normalt.

Mens konkurransene i Oberhof går på V Sport 1, sendes Masterchef USA, The Real Housewives of Beverly Hills, håndball-EM, Bryllupssangeren, Going In Style, Pantbanken og Friends på TV3.

Da Viaplay Group overtok rettighetene, lovet de langrenn på «åpen kanal». Stjernen Tiril Udnes Weng stusset og kalte det «veldig synd» da en sprint i 2022 gikk på V Sport 1, og ikke TV 3.

Verdenscupen i Oberhof Vis mer ↓ Fredag: Sprint klassisk kvinner og menn, prologer 12.50, utslagsrunder 15.20. Lørdag: 20 km fellesstart klassisk menn 10.25 og kvinner 13.30. Søndag: Stafett 4 x 7,5 km (klassisk-klassisk-fri-fri) kvinner 10.50 og menn 13.10.

– Vi er informert om helgens endring og fått forklart at de vil teste ut noe nytt nå. Vi er veldig fornøyd med hvordan Viaplay har håndtert innholdet vårt til nå, sier Aune.

– Er du bekymret for dette?

– Vi har liten påvirkning, men vi har signalisert til Viaplay at vi vil ha det på åpen kanal, men det er de som bestemmer. Skulle det være permanent, så kanskje ... Men vi er forsikret om at det er ingenting som tyder på det, vi stoler på parten, svarer Aune.

– Medielandskapet er krevende. Det forandrer seg i rask takt, men vi opplever at interessen fortsatt er veldig stor, sier Aune.

PS! VG har et kommersielt samarbeid med Viaplay om utveksling av videoklipp.