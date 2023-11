Maja Dahlqvist røk allerede i prologen, men det ble likevel en solid svensk sprint i Ruka med fire gule og blå damer i finalen. Emma Ribom vant foran Jonna Sundling.

– Kristine gjorde et godt løp. Og jeg tror hun har mer å gå på. Jeg syns hun sto løpet veldig bra, sier Viaplay-ekspert Marit Bjørgen på sending.

– Det var så godt jeg klarte i dag, sier Stavås Skistad til Viaplay om 3.-plassen.

Emma Ribom smilte og smilte.

– Det var så gøy. Det var så gøy å gå på ski i dag. Og det er heftig at vi tar en dobbel i dag. Det er så kult. Dobbelt-svensk og fire svenske damer i finalen er så stort, sier en strålende glad Emma Ribom på Viaplays sending.

For Norge ble sesongstarten en nedtur bak Stavås Skistad. Hun var den eneste norske som klarte å ta seg videre fra kvartfinalene.

Stavås Skistad staket seg kontrollert videre til semifinale med å bli nummer to bak regjerende verdensmester Jonna Sundling. Det så bra ut.

Men Stavås Skistad levde farlig en liten stund. Hun ble nummer tre i sin semifinale, men gikk videre som «lucky loser».

FOKUSERT: Kristine Stavås Skistad startet verdenscupsesongen med finale og 3. plass i Ruka. Foto: KIMMO BRANDT / EPA / NTB

Bak Stavås Skistad hadde ikke norske damer noe å by på i verdenscupåpningen. En etter en røk de ut i kvartfinalen. Den siste lange, bratte bakken felte flere av dem. Stavås Skistad var eneste norske kvinne videre fra kvartfinale.

– Det er veldig kjipt, det skulle vært flere der. Jeg skulle vært der selv, jeg burde vært der, sier Ane Appelkvist Stenseth til VG.

Ingrid Andréa Gulbrandsen fikk sitt gjennombrudd under den nasjonale langrennsåpningen sist helg, da hun knuste alle på prologen, men ble nummer to bak Stavås Skistad i finalen. I verdenscupåpningen ble det tøft, Gulbrandsen ble nummer fire i sin kvartfinale og dermed var arbeidsdagen over for 23-åringen.

– Kjipt at jeg tapte krigen om posisjonene opp den siste bakken der. Det skjer mye og fort i verdenscup, så det er et annet nivå, jeg må bare lære meg det, så god erfaring, sier Gulbrandsen til VG i Finland.

Deretter var Ane Appelkvist Stenseth først inn i den siste bakken, men sist på opp og ble sist i sitt kvartfinaleheat. Så var det også rett ut for Sara Svendsen.

– Det er for dårlig laginnsats. Det er ikke bra at vi bare har en norsk videre, sier Svendsen.