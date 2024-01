– Alt går på tverke, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

– Heidi ut med sykdom nå, er det siste damelaget trengte, istemmer Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug.

Ingen av de norske kvinnene som skal konkurrere denne helgen, har vært på pallen til nå denne sesongen.

– Det begynner dessverre å bli tynt og det er symptomatisk for Norge at den beste løperen i distanse har sykdomsforfall nå to helger på rad – med stafetten sist helg og fellesstarten til søndag, sier TV 2-ekspert Petter Skinstad.

Heidi Weng skulle egentlig gå søndagens 20 kilomter fellesstart, men løpet kommer for tidlig etter at Weng pådro seg en lett luftveisinfeksjon sist helg da det var verdenscup i Oberhof.

Norges tropp til verdenscupen i Goms 26–28. januar: Vis mer ↓ Mix stafett (4 x 7,5 km) fredag 26. januar: Norge 1: Martin Løwstrøm Nyenget, Margrethe Bergane, Simen Hegstad Krüger og Tiril Udnes Weng. Norge 2: Mattis Stenshagen, Kristin Austgulen Fosnæs, Jan Thomas Jenssen og Maria Hartz Meling. Sprint fri teknikk lørdag 27. januar: Ane Appelkvist Stenseth (Grong IL) Julie Myhre (Byåsen IL) Mathilde Myhrvold (Vind IL) Maria Hartz Melling (Konnerud IL, Equinorrekruttlandslag) Kristin Austgulen Fosnæs (Fossum IF, Equinor rekruttlandslag) Tiril Udnes Weng (Nes Ski) Harald Østberg Amundsen (Asker SK) Matz William Jenssen (Sportsklubben Njård, Team ELON Oslofjord) Pål Golberg (Gol IL) Håvard Solås Taugbøl (Lillehammer SK) Erik Valnes (Bardufoss og Omegn IF) Ansgar Evensen (Vind IL, Team ELON Innlandet) Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen IL) Mattis Stenshagen (Follebu Skiklubb) 20 km fellesstart fri teknikk, 28. januar: Mathilde Myhrvold (Vind IL) Nora Sanness (Kjelsås IL, Team ELON Oslofjord) Tiril Udnes Weng (Nes Ski) Margrethe Bergane (Konnerud IL, Equinor rekruttlandslag) Kristin Austgulen Fosnæs (Fossum IF, Equinor rekruttlandslag) Maria Hartz Melling (Konnerud IL, Equinorrekruttlandslag) Simen Hegstad Krüger (Lyn Ski) Harald Østberg Amundsen (Asker SK) Martin Løwstrøm Nyenget (Lillehammer SK) Pål Golberg (Gol IL) Iver Tildheim Andersen (Rustad IL, Equinor rekruttlandslag) Jan Thomas Jenssen (Hommelvik IL, Team ELON Midt-Norge) Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen IL) Mattis Stenshagen (Follebu Skiklubb)

– Det (forfallet til Weng) er det siste norsk damelangrenn trenger akkurat nå. Det er typisk når man havner i uflyt. Jeg føler med damelaget, og håper de får samlet overskudd og får en opptur på slutten av sesongen, sier Skinstad.

– Er det ikke det ene, er det det andre

Heidi Weng, som er den eneste norske løperen som har vært på pallen i distanseløp i vinter, var ikke satt opp på fredagens blandet stafett (kl. 15.30 på TV 3) eller lørdagens sprint.

Norges langrennskvinner har slitt denne sesongen, og forfallene er mange til løpene i Goms. Sprintesset Kristine Stavås Skistad står over for å legge inn en treningsperiode.

– Skistad og Weng er de to som har holdt Norge inne i toppen i vinter. Nå er begge borte - av prioritering og sykdom, sier Bjørn.

Heller ikke Astrid Øyre Slind, Silje Theodorsen, Lotta Udnes Weng eller Anne Kjersti Kalvå er å se i Sveits. Alle har slitt med sykdom nylig.

Mens Helene Marie Fossesholm og Ingvild Flugstad Østberg ikke har vært klare til å gå skirenn denne sesongen.

– Med Heidi ute går damelaget inn i helgen med lave forventninger, men flere har en god mulighet til å vise seg frem. Jeg håper noen tar muligheten og overrasker positivt, sier Dyrhaug.

– Det er et ganske tynt mannskap på start. Stjernene fra i forrige sesong, er mer eller mindre satt ut av spill. Håpet er at Tiril Udnes Weng finner tilbake til formen fra i fjor, sier Bjørn.

Udnes Weng vant da verdenscupen.

– Selv om rekruttløperne Kristine Austgulen Fosnæs og Margrethe Bergane virkelig har en fin utvikling, drukner det i at de største stjernene ikke leverer på det nivået de skulle vært, sier Bjørn.