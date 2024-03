I boken «Från OS-storm til VM-guld» som gis ut 30. april, skriver 26-åringen åpent om hvordan manglende menstruasjon påvirket prestasjonene hennes.

Etter et mislykket OL i Beijing, der Andersson endte på 8. plass på 10 km klassisk, innså hun at hun hadde overtrent.

Landslagslegen hadde advart om tegn på overtrening allerede i 2021. I tillegg hadde Andersson ikke hatt menstruasjon på flere år, skriver Aftonbladet.

– Første gangen den ikke kom så reagerte jeg. Det var litt merkelig, men jeg forsto at det er noe som skjer mange idrettsutøvere. Det er en naturlig mekanisme om man presser kroppen hardt, så jeg fant en aksept i det. Å ikke ha mens er ikke rart. Jeg orket å trene, spiste det jeg trengte og fortsatte å utvikles, sier Andersson til den svenske avisen.

Menstruasjon for toppidrettsutøver Vis mer ↓ Marianne Strand-Udnæseth er klinisk ernæringsfysiolog, og har blant annet skrevet dette hos idrettsforbundets side Sunn Idrett: «Menstruasjonsforstyrrelser rammer mange idrettsjenter, og særlig utsatt er de som driver med utholdenhetsidretter som langrenn, sykkel og svømming og estetiske idretter som dans og turn. Studier viser at opp mot 65 prosent av langdistanseløpere har bortfall av menstruasjon. Dette er et problem som må tas på alvor. Det er en myte at jenter mister mensen fordi de trener hardt. Jenter mister mensen fordi de ikke spiser nok i forhold til hvor hardt de trener og hva kroppen har behov for. Det er mulig å trene både mye og intensivt og samtidig opprettholde regelmessig menstruasjon.» «De som opplever at menstruasjonen blir uregelmessig eller helt fraværende, bør ta det på alvor og søke hjelp. Et første steg kan være å snakke med foreldre, trener, eller helsesøster på skolen. Kanskje har det vært en økt treningsbelastning den siste tiden uten en tilsvarende økning i energiinntaket?»

– Så kom punktet. Søren, jeg «fyrer for kråka». Jeg investerer så mye tid og kraft og får ut så lite effekt. Det ble frustrerende, sier hun.

Skistjernen forteller at hun gikk til kostholdsveiledning og til gynekolog, samt snakket i mange timer med sin mentale trener.

Etter hvert fikk hun menstruasjonen tilbake. VM i Planica endte med to VM-gull. Andersson hadde knekt koden.

Foto: BORUT ZIVULOVIC / Reuters / NTB

Hun deler noen tips med yngre utøvere som opplever at menstruasjonen uteblir.

– Ta det på større alvor. Jeg hadde trengt noe form for informasjon, for man har fullt opp med å utvikle seg. Men hvis menstruasjonen uteblir eller er uregelmessig, så er det et tegn på noe. Hva ligger bak? Jeg har selv kjent på effekten av at den blir regelmessig igjen, sier hun.