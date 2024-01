Se Karlssons sluttspurt i videovinduet over!

Det skjedde i et løp som stort sett var preget av et kontrollert tempo og et samlet felt. I siste bakken før oppløpet satte Karlsson inn støtet, og bare tyske Katharina Hennig tok følge med den svenske kvinnen.

På oppløpet fikk Hennig derimot problemer med farten til den svenske kvinnen.

– Det er klasseforskjell i stakingen, ropte Viaplays kommentator Jørn Sundby om Karlssons dobbelttak.

Dermed sikret Karlsson seg sin første seier for sesongen. Fredag endte hun på annenplass på sprinten.

– Dette oppløpet passer meg, det er uvanlig langt, sier Karlsson til Viaplay.

Hun sier det var «på tide» med en seier. Sist Karlsson vant noe var totalseieren i Tour de Ski i fjor.

– Det var kult. Det var en krig der ute, det var mye banning fra mange forskjellige mennesker ute i løypa. Men jeg merket at jeg kunne være med hver gang det ble kjørt og jeg følte meg sterk, sier hun.

TIL TOPPS: Karlsson kjente seg sterk på 20 kilometer fellesstart i Oberhof. Foto: Martin Schutt / AP / NTB

Hos de norske kvinnene gikk det litt tråere.

Margrethe Bergane var fremme og dro ved en del anledninger gjennom løpet, men klarte ikke å henge med da farten ble skrudd opp.

– Det ble et tøft løp. Jeg gikk på i den tredje runden, men merket det var tøft å ligge foran. Jeg prøvde, men det mangler litt, sier Bergane til Viaplay.

Heidi Weng ble Norges beste på 8. plass.

– Nei, for å være ærlig så synes jeg at det ikke føltes som folk gikk fort, men jeg var ekstremt sliten. Jeg slet stort sett hele veien. Og jeg visste at hvis jeg skulle være med å kjempe om noe, så måtte jeg ut og forbi, og det hadde jeg ikke krefter til, sier Weng til Viaplay.

Bergane ble nummer 14 og Kristin Austgulen Fosnæs nummer 19.

Tiril Udnes Weng gikk sitt andre løp denne sesongen etter å ha slitt med sykdom, og endte på 23. plass.

– Det er skuffende norsk laginnsats. Jeg hadde forventet mer, sier Viaplays ekspert Niklas Dyrhaug.