– Jeg skal ikke slippe noen bombe. Det er ingen begravelse, introduserer Fossesholm på en pressekonferanse tirsdag.

22-åringen sto over nasjonal åpning sist helg og er uaktuell for de første verdenscup-helgene.

Hun utelukker også å delta i Tour de Ski – som starter 30. desember - og er høydepunktet i en mesterskapsfri sesong.

Landslagsløperen vil ta en uke av gangen og har ikke noe klart tidsperspektiv på når hun vil stille i skirenn igjen.

Hun har over lengre tid slit med balanse og kontinuitet i treningen. De siste sesongene har det blitt flere pauser fra renn.

– På vei tilbake fra en smell, blir det noen slag i trynet. I høst gikk det tyngre og jeg fikk det tungt mentalt. Jeg har fått veldig god hjelp og brukt tiden til hjelp, sier Fossesholm og legger til:

– Jeg var nedstemt og ikke meg selv. Det var rart å kjenne på. Jeg har aldri kjent på det over tid.

Helene Marie Fossesholm Vis mer ↓ * Alder: 22 år (født 31. mai 2001) * Klubb: Eiker. * Utvalgte meritter, VM: 1 gull (stafett, 2021), NM: 1 gull og to bronse, junior-VM: 1 gull tre gull og to sølv fra junior-VM. OL: 5.-plass som best (2022), verdenscupen: 2.-plass som best. * Aktuell: Fortalte tirsdag om en tøff treningshøst, men at nå peker pilene i riktig retning med tanke på framtiden som skiløper.

Helene Marie Fossesholm. Foto: Javad Parsa / NTB

Sist uke fortalte hun om den tøffe høsten via sosiale medier.

«Høsten ble ikke helt som jeg hadde trodd eller håpet, den har dessverre vært litt tung. Jeg har derfor måttet ta en fot i bakken, og et lite steg tilbake», skrev Fossesholm på Instagram.

«For meg har gleden ved idretten og treninga alltid vært viktigst. I høst fikk gleden seg en liten brist, jeg har ikke helt vært meg selv, verken fysisk eller mentalt. Det går mye bedre nå, men jeg må ta ting i riktig rekkefølge og gå alle trappetrinna».

Hun påpekte at hun tidligere har gått skirenn hun ikke har vært klar for. Det er en felle hun ikke vil gå igjen nå.

Fossesholm reagerer på mange «eksperter» der ute som mener om henne:

– Det er eksperter som har mening om det meste. Jeg leser lite om meg selv, men jeg hører fra venner ting som jeg ikke selv visste en gang.

– Men som ekspert på deg selv - hva tenker du om fremtiden?

– Jeg håper at jeg er klar for konkurranser igjen etter jul. Og så håper jeg at både media og andre er litt snille og tålmodige med meg og ikke slakter meg selv om det ikke går helt topp når jeg kommer tilbake. Det er ikke bare å knipse med fingrene, så er man tilbake. Jeg må få litt tid på meg, sier hun til VG.

Som 18-åring ble Fossesholm tatt inn på landslaget våren 2020. Under VM 2021 gikk hun - fortsatt som junior - ankeretappen da Norge tok gull på stafetten.

I ettertid begynte nedturene og de tøffe periodene. Sist vinter hadde hun bare én topp 10-plassering i verdenscupen.

I et intervju med VG i november 2022 fortalte Fossesholm at hun har gjort mer eller mindre alt galt etter at hun ble tatt opp på seniorlandslaget som junior.

Verdenscupen starter i finske Ruka fredag. Se hele Norges tropp her.