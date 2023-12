Klokken 13.30 startet vielsen til langrennsdronningen og den tidligere roeren Nils Jakob Hoff i Røros kirke.

Mange lokale er også på plass for å følge med på det store bryllupet utenfra.

Therese Johaug gikk inn i kirken med hvite, store moonboots. Hun fikk følge av sin far, Thorvall.

FAR OG DATTER: Thorvall Johaug og Therese Johaug utenfor kirken, før vielsen.







Johaugs hvite kjole er hennes første av to kjoler på nyttårsaften. Hun har varslet at hun skal ha en til vielsen og en annen til festen.

Brudgommen Hoff er kledd i bunad denne søndagen. Han ankom Røros kirke med spark.

– Jeg tror det blir en ordentlig fin fest, sier Johaugs manager Jørn Ernst til VG.

Ingvild Flugstad Østberg ankommer sammen med Marit Bjørgen. De er begge forlovere.



















Bergstaden er kledd i hvitt, og det er nesten umulig å ikke få julestemning ved å skimte den mektige kirken og de fargerike husene som vekker minner fra «Jul i Blåfjell» og «Pippi Langstrømpe».

Været er overskyet og gradestokken har krøpet ned til minus syv grader.

– Jeg gleder meg veldig. De kommer til å være utrolig flotte, sier tidligere langrennsstorhet Maiken Caspersen Falla til VG.

Johaug har tidligere uttalt til VG at det er et bryllup som er «nøye planlagt». Fredag ankom gjestene Dalsbygda for «bli kjent-med-kveld» i selskapslokalet Rønningslemmen på Rønningen gård. Det skriver Arbeidets rett.

Lørdag inviterte Johaug og Hoff til «Mesternes Mester» med både startnumre, lefser og gløgg. Brudeparet ankom festen i traktor. Ifølge manager Ernst vant Johaug ikke lekene.

Etter vielsen i Røros kirke, går turen til Røros hotell for selve bryllupsfeiringen.

Forloverne til Johaug er Marit Bjørgen, Ingvild Flugstad Østberg og lillesøster Veronica Johaug.

Tidligere lørdag delte Johaug dette bildet på sin Instagram-story. Gevir-frisør Agnes Gulbrandsen er kvinnen som har fått oppgaven å fikse håret til Johaug: