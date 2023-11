Jonna Sundling og William Poromaa fikk corona under verdenscupåpningen i Ruka og må stå over verdenscupen i Gällivare, melder det svenske skiforbundet i en pressemelding.

Frida Karlsson har også testet positivt, men er symptomfri og det er håp om at hun skal kunne konkurrere på hjemmebane til helgen. Hun er isolert fra resten av laget. I tillegg har Linn Svahn avlagt positiv test.

Uansett, de svenske forventningene er store når en 17-åring skal konkurrere mot de aller beste.

Northug har omtalt Myhlback som kanskje det største talentet han har møtt. Northug kaller ham en diamant. Og tirsdag ble det klart at Myhlback er tatt ut i den svenske troppen som skal gå verdenscup i Gällivare kommende helg. Det er 10 kilometer enkeltstart lørdag og stafett søndag.

DIGGER NY SVENSKE: Petter Northug er fan av Alvar Myhlback. Her er Northug på Beitostølen under den nasjonale langrennsåpningen. Foto: Geir Olsen / NTB

Den svenske 17-åringen skal jakte Northug-rekorder, og er sikker på at han skal slå Northugs rekord som den yngste utøveren til å vinne et individuelt skirenn. Northug var 20 år og 61 dager da den norske skilegenden vant 20 kilometer jaktstart i Falun i mars 2006.

– Det skal jeg klare å slå, det er lenge til jeg er 20 år, sa Myhlback til Expressen i september.

Tror du Alvar Myhlback tar Northugs rekord? (Blir yngste vinner av verdenscuprenn individuelt.) Ja! Nei!

Mens verdenscupen startet i Finland sist helg, vant Alvar Myhlback sprintrennet og ble nummer tre på 10 kilometer klassisk i FIS-rennet i Idre i Sverige. Han ble også nummer tre på sprinten i den svenske langrennsåpningen.

TOPPIDRETTSVEKA: Svenske Alvar Myhlback (t.h.) ble nummer tre bak Simen Hegstad Krüger og Johannes Høsflot Klæbo som vant i Granåsen i august. Foto: Joakim Halvorsen / NTB

Den svenske 17-åringen imponerte stort da han hang på Johannes Høsflot Klæbo og Simen Hegstad Krüger på 48 kilometer under Toppidrettsveka. Myhlback ble nummer tre.

Northug og Myhlback har stått på startstreken sammen i både langløp og i rulleskirenn. Den svenske 17-åringen forteller til Expressen at Northug kommer med tips og råd.

– Det virker som han syns det er gøy å følge meg. Vi bruker å snakke litt under og etter løp. Jeg tror at vi syns det er kjempeartig å være sammen begge to. Han vil gjerne dele tanker, ideer og erfaring med meg. Jeg kjenner at han bare vil meg vel, sa Myhlback til den svenske avisen nylig.