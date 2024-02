– Jeg tror ikke Maiken kjenner min situasjon i det hele tatt. Jeg skjønner at hun er ekspert og skal mene ting. Men at jeg har stått utenfor landslaget, det handler ikke om at jeg ikke vil bidra for å gjøre andre gode, sier Slind, som til daglig er utøver i Team Aker Dæhlie.

Hun forteller at hun allerede som 26-åring måtte ta valget om å legge opp eller legge om. Hun gjorde det siste og gikk fra tradisjonell langrenn til langløp. Med stor suksess.

– Det har fungert jækla bra. Det er ganske dumt å forandre på det før et mesterskap, mener jeg. Det gagner ingen om jeg går dårligere. Det handler ikke om at jeg er en dårlig lagspiller når jeg står utenfor landslaget. Det handler om hva som har funket for meg.

For Slind har de siste ukene vært blytunge. Hun hadde enkelte gode resultater i Tour de Ski. Men hun brøt touren før den var over med sykdom. En bihulebetennelse satte henne ut av spill i 11 dager. I den perioden var hun ikke i nærheten av å trene.

Siden den gangen har den norske dameinnsatsen i verdenscupen vært skral. Flere profiler i tillegg til Slind har trøblet stort med sykdom. Pallplassene har likevel uteblitt. Avstanden opp til de beste har i flere av rennene vært stor.

EKSPERT: Maiken Caspersen Falla. Her fra bryllupet til Therese Johaug og Nils Jakob Hoff. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Det har fått ekspertene til å rope varsku. Maiken Caspersen Falla er blant dem som er svært bekymret over det hun har sett av norske langrennsdamer som har konkurrert på det øverste nivået. Spesielt med VM i Trondheim bare ett år unna.

Den tidligere medaljegrossisten mente de beste utøverne måtte være på landslaget og etterlyste både Slind, som går for et privatlag og takket nei til landslaget sist vår, men også sprint-esset Kristine Stavås Skistad. Sistnevnte representerer klubben sin Konnerud.

– Hun snakket om at landslaget burde samle troppene litt. Men jeg mener jeg kan bidra veldig med en annen type kompetanse og erfaring. Uansett om jeg er en del av gruppen eller ikke. Noe jeg tror alle kan ha nytte av. Det handler kanskje om å se det på den måten, sier Slind.

Landslagstrener Stig Rune Kveen har varslet at han vil ta en prat med både Skistad og Slind om den kommende VM-sesongen. Da VG antyder at det ikke fremstår som at hun vil inn på landslaget, svarer 35-åringen at «det ikke er uaktuelt».

– Og landslaget gjør veldig mye bra. Jeg må ta en vurdering på det. Men akkurat det at eksperter kommer med utspill om hva jeg bør gjøre det, det tar jeg ikke så tungt. Jeg gjør det jeg tror sørger for at jeg går fortest mulig i VM, ja.

For Slinds del har deler av sesongen vært god, men den siste måneden blytung. Hun brøt Tour de Ski i begynnelsen av januar på grunn av sykdom. En kraftig bihulebetennelse satte henne ut av spill i 11 dager. Hun klarte ikke å trene.

Likevel forsøkte hun seg på det 70 kilometer lange løpet Marcialonga sist søndag. Det endte med at hun kastet inn håndkleet halvannen time inn i konkurransen.

– Søppelform, sier 35-åringen fra Oppdal mens hun både smiler og humrer.

OVER ATLANTEREN: Astrid Øyre Slind reiser til verdenscuprennene i USA og Canada. Foto: Terje Pedersen / NTB

Det er sagt i fullt alvor. Men hun er altså ikke så bekymret nå. Blodprøvene denne uken viste gode resultater. Lungene fungerer også godt.

– Det handler bare om at jeg har vært lenge ute av trening. Denne gangen har jeg vært helt ferdig. Jeg har jo også tatt en test på mølla. Jeg har tall på hvordan pulsen normalt skal være. Det står jo mye dårligere til enn det gjorde før Tour de Ski, for eksempel. Men det eneste som trengs er trening, sier hun.

Løpene i Canada og USA: Vis mer ↓ Canmore, Canada: 9. februar: 10 km fri, intervallstart 10. februar: Sprint fri 11. februar: 20 km klassisk, fellesstart 13. februar: Sprint klassisk Minneapolis, USA: 17. februar: Sprint fri 18. februar: 10 km fri Løpene vil gå på kveldstid norsk tid og sendes på TV 3/Viaplay

Derfor drar hun neste uke også til verdenscuprennene i USA og Canada.

– Jeg drar over og prøver å gå meg litt i form. Jeg er forberedt på at det ikke kommer til å gå så bra. Det må jeg bare stå i. Så håper jeg det gjør meg godt å trene samtidig som jeg går renn.

– Det er andre året du kombinerer verdenscupsatsing med langløp. Sist sesong gikk det strålende. Hvordan synes du det har gått denne?

– Jeg vant jo på Beitostølen. Og har noen gode resultater. Jeg vet jo at den treningsjobben jeg har gjort har fungert bra. Men så er det litt typisk stang ut-sesong. Jeg har blitt syk. Da blir det litt halvveis. Men jeg tror det handler mer om uflaks enn udyktighet. Det mener jeg oppriktig, sier Slind.