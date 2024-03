– Jeg tror mange gir blanke i hva slags forhold det er, så lenge de får gå skirenn. Folk er ikke ute etter trikkeskinner og sol i ansiktet. Men nå er utfordringen at det ikke blir skirenn, sier Nygaard til VG torsdag.

Han luftet også sin frustrasjon på Instagram i morgentimene før han satte ut på en treningsøkt under nydelige forhold på Sjusjøen.

Men værmeldingen når rennet starter lørdag er nedslående.

Startskuddet går på Rena, men traseen går videre over Raufjellet og Midtfjellet, med målgang i Lillehammer 54 kilometer senere.

– Det er meldt 25 sekundmeter i kastene på fjellet og masse nysnø. Arrangøren kommer ikke til å se det som ansvarlig. Fredagsbirken ble avlyst i fjor og da var det bedre vær. Jeg forstår at det er et mareritt å våkne opp i for arrangøren, og selv om det har vært en litt varslet katastrofe, tror jeg arrangøren er tjent med å være offensiv og tydelig.

Værgudene spilte heller ikke på lag under Vasaloppet for to uker siden:

Nygaard – tre ganger vinner av Birken – er klokkeklar på at fredag klokken 12.00 er siste frist for arrangøren å si at noe blir gjort. For Nygaards del er den beste løsningen å flytte rennet til søndag.

– Da er det ungdomsbirken. Målområdet er allerede rigget. Utfordringen er logistikken. Så dette er også en bønn til alle bussjåfører om å delta i den felles dugnaden om å få gjennomført Norges mest tradisjonsrike renn.

Konstituert daglig leder i Birken, Hans Otto Olsen, sier til VG torsdag formiddag at han sitter opptatt i møte. Til NTB opplyser Olsen at «de ser på værmeldingen og ser utfordringene som ligger der».

– Akkurat nå sitter vi i møte og vurderer hva vi skal gjøre, sier han og forteller at det foreligger planer både for å flytte hovedrennet fra lørdag til søndag, samt å endre traseen.

Nygaard mener også Birken har ligget nede med brukket rygg en periode.

Han viser til at det ikke har blitt gjennomført gjennom coronapandemien, men også avlyst to ganger på grunn av været de siste 15 årene. Nå er han bekymret for at det får enda større konsekvenser.

– Da frykter jeg for Birkens videre eksistens, sier Nygaard.

– Hva baserer du det på?

– Under avlysning før har folk styrt mye med å komme til start og først da fått beskjed om at det er avlyst. Da er det også mange som har hatt dårlige opplevelser med Birken. De har slitt med å få refusjoner for startkontingenter. Det er også greit at man avlyser det, men da kan man gjøre det i morgen tidlig i stedet for på lørdag morgen.

Nygaard opplyser at han ikke har vært i kontakt med arrangøren eller rennledelsen om sin frustrasjon.

– Men jeg har fått ufattelig mye respons fra folk som er helt enige med meg.