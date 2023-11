I januar i år publiserte NRK artikkelen «Jacobsen tok til orde for Russland-retur i IOC-møte». På forsiden til NRK.no sto det «Jacobsen tar til orde for Russland-retur». Nå beklager kanalen at saken ble publisert med den tittelen, og saken er nå oppdatert.

De presiserer nå at det ikke var snakk om å slippe Russland inn i internasjonale konkurranser, men at det handlet om at enkeltutøvere skulle kunne konkurrere under nøytralt flagg.

Jacobsen var heller ikke intervjuet i den første publiserte versjonen, noe de også beklager.

Jacobsen gikk hardt ut mot saken i VG dagen derpå.

– Konsekvensen av å skrive så upresise ting er at jeg får masse hat, folk blir sinte og det ligger jo i sakens natur at det er masse følelser involvert. Det foregår grusomheter i krigen i Ukraina, det er så stor urettferdighet, sa Jacobsen i januar.

NRK svarte da at de hadde forsøkt å få Uhrenholdt Jacobsen i tale om temaet i lang tid, og at de hadde «trygge kilder på at det er fremstilt som det er».

Det har gått 301 dager siden artikkelen ble publisert, til kanalen nå kommer med en beklagelse.

– Hva er årsaken til at beklagelsen kommer 10 måneder etter artikkelen?

– Jeg viser til det som står i beklagelsen, svarer NRKs sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt på en SMS til VG.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Astrid Uhrenholdt Jacobsen torsdag formiddag uten hell.