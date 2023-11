– Jeg synes den påstanden blir litt uheldig rett og slett, sier Amundsen til VG.

Halfvarsson pekte på at de norske herrene begynte å trekke på årene og sa at han trodde Sverige snart ville komme i kapp i et intervju med SVT.

– De begynner å bli mange over 30 år der. Så de har ikke mange år igjen med den dominansen. Jeg tror vi kommer i kapp, sa Halfvarsson.

Foreløpig ser det ut til at spådommen ikke slår til denne sesongen. De norske herrene har fortsatt å dominere under verdenscupåpningen med seks av ni pallplasser så langt.

William Poromaas 9. plass og Calle Halfvarssons 10. plass under ti-kilometeren lørdag er svenskene beste resultat på de to første løpene. Da Erik Valnes vant sprinten, hadde ikke svenskene noen i semifinale.

– Det er dumt å gå ut så hardt altså, sier Amundsen og ler.

Pål Golberg virker heller ikke imponert over utsagnet til Halfvarsson.

– At vi er gamle kan vi ikke gjøre noe med. Vi er over 31 år i snitt, men jeg synes vi slår bra fra oss likevel, sier Golberg.

Alderen på de norske lørdag under 10 km klassisk Vis mer ↓ 1. plass: Martin Løwstrøm Nyenget (31 år)

3. plass: Erik Valnes (27 år)

4. plass: Pål Golberg (33 år)

6. plass: Harald Østberg Amundsen (25 år)

8. plass: Simen Hegstad Krüger (30 år)

14. plass: Johannes Høsflot Klæbo (27 år)

18. plass: Didrik Tønseth (32 år)

24. plass: Emil Iversen (32 år)

Han peker på at Martin Løwstrøm Nyenget – lørdagens vinner på ti-kilometeren -virker å være på sitt beste nivå nå som han har blitt 31 år. Selv gjorde 33 år gamle Golberg sin beste sesong sist vinter.

– Hadde jeg fortalt Calle om hvor mye Martin la ned av trening, tror jeg Calle hadde blitt skremt. Det viser at tålmodighet lønner seg og alder ikke er noen begrensning, sier Golberg.

Calle Halfvarsson erkjenner at «de norske veteranene holder seg i gang».

– Jeg sier ikke noe på det. Utenom at de er gamle. Men det kommer år fremover der de vil få det slitsomt – slik som jeg har det som er oppe i årene. De kommer ikke til å holde på for evig, sier Halfvarsson og fortsetter:

– Da kommer de yngre herrene, så får vi se om Sverige eller Norge har flest lovende yndlinger.

Han står for utsagnet i SVT.

– Det er ingen som ikke kan si at de ikke er gamle, det har jeg rett i. Men jeg mener ikke at de ikke skal kunne gå fort, men de har et gammelt lag. Det er bare å se i alles pass. Jeg er ikke overrasket over at de går fort.

– Men de kommer ikke til å gå fort om ti år, sier Halfvarsson.

– Golberg sier du ville blitt skremt om du så hvor mye Nyenget trener, hva sier du til det?

– De hadde blitt skremt om de så hvor lite jeg trente, svarer Halfvarsson og ler.

Eirik Myhr Nossum gliser konfrontert med Halfvarssons mening.

– Calle er en stor skiløper, men ingen stor spåmann, sier Nossum.

PS! Alvar Myhlback regnes som et av Sveriges største skitalenter noen gang, men han må foreløpig vente på verdenscupdebuten.

PS2! Mens Norge herjer på herresiden, har de svenske kvinnene fått en superstart med tre av tre seirer.