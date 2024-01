For første gang på to år tok ingen av Norges kvinneløpere seg lørdag til semifinale på sprint i verdenscupen. Sist gang det skjedde var i Lahti i februar 2022.

Lørdagens prestasjon i sveitsiske Goms og en lang rekke svake resultater denne sesongen har utløst en bred diskusjon om «hva nå?»

I Viaplays studio etter rennet fikk Norges mestvinnende VM-medaljør gjennom tidene spørsmål om hun vil hjelpe til for å få landslaget tilbake på rett kjøl før VM i Trondheim i 2025.

– Jeg har vært i gamet gjennom mange år, så jeg vet jo hva det handler om, men jeg har ikke fått spørsmålet. Jeg er jo tett på noen av jentene på landslaget. Det er også Therese (Johaug). Skal man være i en sånn rolle så må man være veldig tett på for å få helheten i det, hva de gjør på trening til enhver tid og vite hvordan hverdagen er. Da må man virkelig være på, forklarer Marit Bjørgen.

– Jeg synes det er veldig artig å bidra med kunnskapen man har, men det krever litt også, sier hun.

– Hvis spørsmålet hadde kommet, hva ville du svart?

– Jeg kan vurdere det.

Kvinnelandslagets resultater sesongen 2023/24 Vis mer ↓ Kristine Stavås Skistad: Én førsteplass på sprint i Trondheim. To annenplasser på sprint i Östersund og Davos. To tredjeplasser på sprint i Ruka og Toblach.

Heidi Weng: To annenplasser på 10 kilometer i Östersund og Val di Fiemme. Én tredjeplass på skiathlon i Trondheim. Tour de Ski er ikke tatt med i beregningen. Der ble blant annet Heidi Weng nummer to sammenlagt.

Til tross for at Bjørgen åpner for å bidra med sine muskler, mener landslagskoordinator Ulf Morten Aune i Norges Skiforbund at dette ikke er riktig tidspunkt å ta den diskusjonen på. Han er likevel helt klar på at både Bjørgen og Johaug er aktuelle.

– Selvfølgelig kommer vi til å snakke med dem, men med alt som har med evaluering og fremtid å gjøre så blir det ikke riktig å evaluere midt i sesong, sier Aune til VG.

– Som sagt før, vi skal snu alle stener og snakke med alle, for eksempel de to. Når det skjer og i hvilken form det skjer vet vi ikke ennå, fortsetter han.

– Har skiforbundet råd til få inn Bjørgen i en rolle på landslaget?

– Det blir hypotetisk spørsmål. Dersom vi mener at det er det som kan gjøre at det blir et bedre opplegg og at damene går fortere på ski, så er ikke det et tema. Vi må gjøre det som skal til. Vi skal selvfølgelig ikke unngå det fordi det koster penger. Kostnader er ikke noe som skal stå i veien for Skiforbundet, sier Aune.

VG har ikke lykkes i å få en kommentar fra Marit Bjørgen lørdag kveld.

FEIL TIDSPUNKT: Ulf Morten Aune vil ikke evaluere sesongen og vurdere mulighetene for neste sesong før den inneværende er over. Foto: Geir Olsen / NTB

Denne sesongen står Norge med én verdenscupseier. Den tok Kristine Stavås Skistad på sprint i Trondheim før jul. Det har også blitt fire annenplasser og tre tredjeplasser. Alle tatt av Skistad og Heidi Weng.

Fjorårets sammenlagtvinner, Tiril Udnes Weng, er på vei tilbake i form etter lang tids sykdom.

– Alt i alt handler det om at man har et damelag som er dårligere i år enn i fjor, men man har rekrutter og talenter på vei opp og fram. Dette er helt i tråd med det som har blitt spådd, dessverre, og også helt i tråd med hva eksperter har varslet om, sier TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad til VG etter sprint-fiaskoen tidligere lørdag.

– Det er selvfølgelig ekstremt skuffende, men det er òg ekstremt lite overraskende. Det er mye, mye verre at det er ekstremt lite overraskende, enn at det er ekstremt skuffende, mener Skinstad.