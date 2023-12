De to svenske jentene Linn Svahn og Emma Ribom lå foran på inn på oppløpet, men i spurten av Konnerud-jenta utilnærmelig.

– Det føles veldig bra. Det var godt å få slått de svenskene, sier en veldig fornøyd Kristine Stavås Skistad til NRK.

Lagvenninne Lotta Udnes Weng kom til kort i finalen, men fikk med seg den enorme spurten til Skistad.

– Jaja, jeg var så langt bak at jeg brukte siste delen av løpet til å se på storskjermen og jeg klarte ikke å se om hun vant eller ikke, så etter målgang gikk jeg rett bort og spurte om hun klarte det. Alt hun sa var "jeg tror det gikk", sier Weng til VG.

– Jeg tror hun er veldig lettet. Det betyr mye for henne og det betyr mye for laget. Det er på hjemmebane og det er viktig å vise hvem som bor i dette landet her, sier

Ekspertene var over seg av begeistring:

– De ble ikke kvitt Kristine opp til toppen, og da var det egentlig kjørt, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

FØRST: Stavås Skistad snek seg foran Linn Svahn og Emma Ribom i spurten. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Utrolig moro å se Stavås Skistad tilbake på toppen av pallen. Imponerende. Hun har noen vanvittige tak og kraft i skyvene sine, sier Therese Johaug i NRK-studio.

– Hun er vanskelig å ta i spurten, sier Frida Karlsson til VG.

Skistad vant etter å ha vært langt bak på prologen tidligere på dagen.

I herrefinalen var fem norske mot franske Lucas Chanavat. Franskmannen yppet seg, men i spurten er Johannes Høsflot Klæbo som regel utilnærmelig. Så også i dag.

– Det er deilig. Veldig godt. Nå kan jeg senke skuldrene resten av helgen, sier Klæbo etter å ha vunnet foran hjemmepublikummet.