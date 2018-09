Ønsker at flere norske studenter tar utdanningen utenlands

Oppgjøret betydde noe ekstra for Molid: – Det er veldig spesielt for meg

Saken oppdateres.

Siden 2016 har Norge opplevd en nedgang i studentmassen som reiser til andre land for å ta hele graden. Nå ønsker Forsknings -og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) at enda flere tar utfordringen og fullfører hele studier i utlandet.

Fullfører bare deler av utdanningen

For det er ikke antall studenter som ønsker å studere utenlands som er problemet. Her har det vært en økning på 13 prosent siden 2016, men antallet norske studenter som tar hele graden er synkende.

Totalt studerte 24 974 norske studenter i utlandet i undervisningsåret 2017–2018. Økningen fra forrige undervisningsår er på 133 studenter, men det skyldes at rekordmange norske studenter tar deler av studiet i utlandet, skriver NTB.

Global kunnskapsutvikling

– Det er positivt at det er en økning i studenter som tar en del av utdanningen sin i utlandet. Internasjonalt samarbeid er en forutsetning for den globale kunnskapsutviklingen og for å sikre kvalitet i norsk høyere utdanning. Vi ønsker at enda flere reiser ut, sier Nybø til forskning.no.

Ministeren mener det trengs en grundig gjennomgang for å avdekke hva som skal til for å lokke enda flere norske studenter. Dette gjelder for både deler av utdanningen og hele utdanningen.