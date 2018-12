Se alle videointervjuene med Årets trønder-kandidatene her

Saken oppdateres.

NRK Trøndelag og Adresseavisen kårer Årets trønder og nå trenger vi din stemme for å avgjøre konkurransen om hedersprisen.

Under kan du se videointervjuene vi gjorde med de fem kandidatene, og lenke til intervjuene med de fem.

Avstemmingen foregår slik: Du kan bare stemme én gang per dag fra samme enhet (PC, mobil, nettbrett og så videre), men utover det kan du stemme så mange ganger du vil i løpet av hele avstemmingsperioden. Avstemmingen stenger nyttårsaften ved midnatt.

Vinneren blir offentliggjort fredag 4. januar, under Adresseavisen og TSOs nyttårskonsert i Olavshallen.

Slik stemmer du: Trykk i rundingen ved navnet på din favoritt, og send inn stemmen ved å trykke på «send»-knappen nederst i boksen:

Årets trønder 2018

Dette er årets finalister, med juryens begrunnelse:

Trykk på «play»-knappen for å se videoinnslaget

Håkon Bleken

Håkon Bleken runder 90 år i 2019. Høstens utstilling på Henie Onstad-senteret, «Do Not Go Gentle», er en omfattende mønstring som tar oss helt fra studietiden på 50-tallet og helt frem til i dag, og har fått strålende kritikker. Han er en «surpomp, angrende synder og vidunder-olding!» skrev en av forslagsstillerne. Alderen til tross, Bleken har fremdeles sine meningers mot. Hans ytringer blir ikke omfavnet av alle, men de skaper debatt og engasjement.

LES INTERVJUET: En uredd bypatriot? En sjikanøs debattant? Eller en genial kunstner? Meningene er mange om Håkon Bleken, som snart fyller 90 år.

Heidi Bjerkan

Heidi Bjerkan har gjennom tiår løftet tilbudet til sultne trøndere. Hun har bygd opp restaurant Credo til å bli en stjernerestaurant av internasjonal kvalitet og bruker råvarer fra regionen Trøndelag. I tillegg har Heidi lært opp flere kokker som i dag jobber på andre restauranter som hever kvaliteten på restauranttilbudet i byen. Vi blir ikke overrasket om Trøndelags første Michelin-stjerne havner på Lilleby.

LES INTERVJUET: En kompromissløs kjøkkenkunstner gjør at matentusiaster valfarter til en gammel verkstedhall i Trondheim.

Årets trønder-juryen for 2018 Etter forslag fra Adresseavisen og NRK Trøndelags lesere og lyttere har denne juryen valgt ut fem kandidater til hedersprisen. Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen og juryleder

Elisabeth Egseth Hansen, påtroppende teatersjef ved Trøndelag Teater

Guri Hetland, idrettsleder og tidligere langrennsløper

Tord Lien, regiondirektør NHO Trøndelag

Morten Hegseth, journalist i VGTV

Bjørn Tore Grøtte, kanalsjef i NRK P1

Mads Bones, Kyrre Havdal og Olve Løseth

Mads Bones, Kyrre Havdal og Olve Løseth – trioen har de siste årene hatt suksess med flere utsolgte og kritikerroste oppsettinger. De har vitalisert Trøndelag Teater og truffet et nytt publikum, som tidligere ikke så på teateret som «sin» arena. I tillegg har de brakt noe nytt inn i spel-verdenen med «Slaget på Testiklestad», som i år ble sett av flere enn Slaget på Stiklestad. Og som ikke det er nok sto de i sommer for årets triveligste sang, da «Trønder» ble lansert i forbindelse med fylkessammenslåingen.

LES INTERVJUET: Noen liker dem best når de lager varm familieunderholdning. Andre foretrekker når de kverner ut grovkornet voksenhumor. Men alle likte låten som fylkeskommunen hadde bestilt.

Årets trønder 2018 Fem kandidater presenteres på NRK Trøndelag og Adresseavisens flater i uke 51. Du kan stemme på kandidatene på adressa.no og nrk.no/trondelag fra 21. desember kl. 10.00 til nyttårsaften, 31. desemeber, ved midnatt. Årets trønder offentliggjøres fredag 4. januar 2019. Årets trønder er et samarbeid mellom mediehusene NRK Trøndelag og Adresseavisen.

Mia Landsem

Mia Landsem kjemper mot hevnporno, mobbing, utpressing og urett mot mennesker, samtidig deler hun kunnskap. Kunnskapen bevisstgjør oss alle. Dette er like aktuelt for ungdom som for foreldregenerasjonen. Formidlingsevne og tydelig språk gjør at hun når foreldre og ikke minst ungdommene. Hun gjør en viktig samfunnsoppgave, og for mange ungdommer er hun redningen.

LES OGSÅ: Mia Landsem har blitt en frontfigur i kampen mot ulovlig spredning av nakenbilder. Det har sin pris.

Marit Bjørgen

Marit Bjørgen ble i februar tidenes vinterolympier, og la opp like etterpå. Hun har gjennom mange år vært en strålende ambassadør for Trøndelag og skisporten. Hun har vist hvordan en kan komme tilbake på pallen med hardt arbeid over tid, og ikke minst har hun vist hvordan en ekte lagspiller tar vare på og løfter sine lagvenninner. Hun er et ekte forbilde, både i og utenfor løypa.

LES OGSÅ: Sist vinter ble hun historisk. I sommer rammet tragedien. Nå venter et nytt liv for Marit Bjørgen.