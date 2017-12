Prognosene viser at Trøndelag kan få det beste fyrverkeriværet i landet

VM-gullet glapp for Carlsen - feilet i siste hinder

En oversikt som Meteorologisk institutt sendte ut torsdag formiddag, viser at sannsynligheten for lavt skydekke ved midnatt nyttårsaften har avtatt det siste døgnet.

Bare 5 - 15 prosent sannsynlighet for lavt skydekke

Det er nå bare mellom 5 og 15 prosent sannsynlighet for at store deler av regionen får lavt skydekke, noe som naturlig gir en dårligere opplevelse av fyrverkeriet enn ved lettere skydekke.

I andre deler av Midt-Norge ligger sannsaynnsynligheten for lavt skydekke på 15 til 25 prosent.

Sjansene for lavt skydekke i Trøndelag er størst i indre strøk og i grensetraktene hvor sannsynligheten er beregnet til 45 til 55 prosent.

Sørøstlig bris og pent vær

Varslene elllers viser sørøstlig bris og pent vær. Det kan imidlertid bli noe mer skyet vær om kvelden.

Temperaturprognsene viser mellom fem og ti minusgrader mange steder. Vinden gjør imidlertid at den følte temperaturen vil ligge tre-fire grader lavere.

En dag med nedbør neste to uker

Ferske prognoser viser at går mot en lang periode med stabilt tørt vintervær i landsdelen. De neste 15 dagene er det bare en dag med litt nedbør i varslene, og det helt mot slutten av perioden, langt inn i januar. 10. januar kan det komme litt regn og hagl.

Et annet unntak er grenstraktene hvor varslene viser perioder med litt snø fredag.

Kaldt vær i to uker

Prognosene viser en stabil kuldeperiode fram til midten av januar. De fleste dager vil temperaturen ligge mellom null og fem minusgrader på dagtid og mellom fem og ti kuldegrader om natten.

I indre strøk blir det rundt 20 kuldegrader på det kaldeste.

Mye skyet vær hindrer sprengkulde

Årsaken til at det ikke blir enda kaldere, er det ikke danner seg noe stabilt høytrykk i øst de neste to ukene. Perioder med mye skyet vær gjør også at temperaturene ikke synker ytterligere.

Lenger sør i landet blir det mer skiftende vær med en del nedbør, særlig første del av langtidsperioden.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 4. januar er usikre):

Torsdag 28. desember: Østlig og sørøstlig bris, frisk bris til liten kuling utsatte steder, nord for Trondheimsfjorden økende til stiv kuling utover ettermiddagen. Etter hvert litt snø, mest i indre strøk. Lite eller ingen nedbør i ytre strøk sør for Trondheimsfjorden. - 7 til + 2 grader.

Fredag 29. desember: Østlig og sørøstlig bris, liten kuling utsatte steder. Perioder med litt snø i grensetraktene mot Sverige og i Namdalen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. - 7 til + 1 grad.

Lørdag 30. desember: Sørlig bris, på kysten sørvestlig liten til stiv kuling. Skyet, oppholdsvær. Utover dagen oppklarning og pent vær. Kaldere om natten, litt høyere dagtemperatur. - 10 til + 2 grader.

Søndag 31. desember (Nyttårsaften): Sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder. Pent vær. Litt stigende temperatur om natten, lavere dagtemperatur. - 8 til - 1 grad.

Mandag 1. januar (1. nyttårsdag): Sør-sørøstlig bris. Skyet. - 8 til 0 grader.

Tirsdag 2. januar: Sørvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 8 til 0 grader.

Onsdag 3. januar: Øst-sørøstlig vind. Skyet. - 8 til 0 grader.

Torsdag 4. januar: Sørøstlig vind. Skyet. Kaldere, særlig på dagtid. - 9 til - 3 grader.

Fredag 5. januar: Sør-sørøstlig vind. Skyet. - 10 til - 3 grader.

Lørdag 6. januar: Vestlig vind. Skyet. - 10 til - 4 grader.

Søndag 7. januar: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Mildere. - 6 til 0 grader.

Mandag 8. januar: Overskyet. - 5 til + 1 grad.

Tirsdag 9. januar: For det meste pent vær. - 5 til + 2 grader.

Onsdag 10. januar: Litt hagl om morgenen. Mildere om natten, uendret dagtemperatur. 0 - 2 grader.

Torsdag 11. januar: Skyet. Litt kaldere om natten, høyere dagtemperatur. - 1 til + 7 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

