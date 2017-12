- Trøndelag særlig heldig med været i kveld

Ingebrigtsen fryktet at karrièren var over

Brannsjefens to viktigste råd før nyttårsfeiringa

Ingen visste at mobbeoffer Lars Martin var autist

Her er Northugs plan fram mot OL

Kong Harald aner ny optimisme for Norge

Det er ti år siden dette skjedde: Husker du My boobs are OK?

Folk krysser Kyvannet til tross for advarsler

Vinterkulden er tilbake for fullt i Trøndelag

ICTY: Giftflaske var for liten til å bli oppdaget

To avhørt for lek med fyrverkeri etter rekkehusbrann

Saken oppdateres.

- Ja, Trøndelag ser ut til å være ganske heldige med været i kveld og i natt, sier vakthavende meteorolog Kristin Seter ved Meteorologisk institutt når vi snakker med henne i 14-tiden nyttårsaften.

- Sør for Stad og Dovre er været skikkelig dårlig. Fra Trøndelag og nordover, er det bra. I Trøndelag er det fralandsvind og stort sett bra vær, muligheter for snø i grensetraktene og temperaturer godt under null grader, sier Seter.

Les også: Meteorologene med rakettvarsel på rim

Kuldegrader

I løpet av kvelden og natten vil temperaturen mange steder i regionen stige litt, men fortsatt ventes kundegrader.

- Ved kysten kan det bli plussgrader etter hvert, men temperaturen vil ligge under null de fleste steder. Kaldest blir det normalt i indre strøk, særlig nord i Trøndelag, sier Seter.

Været spiller rolle for mer enn sikten nyttårskvelden. Vinden er selvsagt viktig å følge med på når rakettene skal fyres av. Ifølge meteorologen kan det i løpet av ettermiddagen blåse kraftig opp enkelte steder i Trøndelag.

- Det kan bli kraftig vind som kan komme opp i stiv kuling på utsatte plasser. For de som skal skyte opp raketter, er det jo viktig å sjekke vindforholdene der man er, sier hun.

Les også: – La det private fyrverkeriet ligge

Les også: Brannsjefens to viktigste råd før nyttårsfeiringa

- Se til hverandre

Over regionens mest befolkede område Trondheim, er det ikke ventet særlig vind, men fortsatt ganske stille, klart, kaldt vær nyttårsaften. Slike forhold både gleder og bekymrer politiet.

- Med tanke på rakettoppskyting, er det jo en kjempefordel for sikkerheten at det ikke blåser. Men en kald kveld og natt kan erfaringsmessig være skummelt en dag det som regel nytes en del alkohol. I verste fall er det noen som sovner ute i en veggrøft eller andre steder i kulden, sier operasjonsleder Bernt Tiller som kommer med dette ønsket for nyttårsaften:

- Se til hverandre. Bruk sunt bondevett. Og så håper vi folk får en fin og trivelig kveld.

Les også: Venter mange vettskremte dyr på nyttårsaften