Kuldebølgen i Trøndelag varer i minst en uke til

Saken oppdateres.

Oppdaterte prognoser fra Meteorologisk institutt viser nattetemperaturen vil ligge under - 10 grader i lavlandet og på - 20-tallet i indre strøk i hele helgen og store deler av neste uke.

Ikke før neste lørdag er det mulighet for første natt uten et tosifret antall kuldegrader.

Lengste kuldebølge på senvinteren siden 1958

Dersom prognosene stemmer, går det mot den lengste kuldebølgen i Trøndelag på senvinteren siden 1958. For 60 år siden ble det målt elleve dager på rad under - 10,0 grader fra 6. til 16. mars.

Fra neste helg viser prognosene plussgrader på dagtid igjen, men ikke mer enn fire-fem grader de mildeste stedene.

Betydelig mildere neste fredag

Prognosene viser et betydelig temperaturhopp om natten neste fredag.

Dagens 15 dagersvarsel viser at første natt uten nattefrost i lavlandet kan bli 15. mars. Samtidig viser varslene at kulden kommer tilbake for fullt allerede dagen etter, den siste dagen i 15 dagersprognosen.

Mer skyet vær i helgen

Etter fem knallværsdager på rad, blir det mer skyet vær i landsdelen fra fredag kveld. Både lørdag og søndag er det imidlertid gode muligheter for solperioder. På lørdag kan det komme litt snø, mens det er snø i varsene for grensetraktene mot Sverige på søndag.

Skyet oppholdsvær neste uke

Med unntak av mandagen, da det blir perioder med sol, blir det skyet hele neste uke.

Noe snø i slutten av perioden

Siste del av 15 dagersperioden viser noe snø. Totalt kan det komme mellom 5 og 15 centimeter snø fra 11. til 15. mars.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 9. mars er usikre):

Fredag 2. mars: Østlig og sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder. Pent vær. I kveld tilskyende fra sør. - 10 til 0 grader.

Lørdag 3. mars: Østlig og sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder. Skyet eller delvis skyet, utrygt for litt snø. - 10 til + 1 grad.

Søndag 4. mars: Sørøstlig bris, liten kuling utsatte steder nord for Trondheimsfjorden. Litt snø i grensetraktene, ellers stort sett oppholdsvær. - 12 til - 1 grad.

Mandag 5. mars: Øst-sørøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 12 til - 1 grad.

Tirsdag 6. mars: Sørøstlig vind. Skyet. - 11 til - 1 grad.

Onsdag 7. mars: Sørøstlig vind. Skyet. - 12 til 0 grader.

Torsdag 8. mars: Sørøstlig vind. Skyet. Litt kaldere om natten, uendret dagtemperatur. - 14 til 0 grader.

Fredag 9. mars: Sørlig vind. Skyet. Betydelig stigende temperatur, særlig om natten . - 7 til + 3 grader.

Lørdag 10. mars: Vestlig vind. Skyet. - 6 til + 3 grader.

Søndag 11. mars: Sørvestlig vind. Skyet. - 7 til + 3 grader.

Mandag 12. mars: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 5 til + 4 grader.

Tirsdag 13. mars: Snø om formidddagen, senere snøbyger. - 3 til + 4 grader.

Onsdag 14. mars: Skyet. - 3 til + 5 grader.

Torsdag 15. mars: Litt snø om morgenen. Skyet. Mildere om natten, uendret dagtemperatur. 1 - 5 grader.

Fredag 16. mars: Overskyet. Betydelig kaldere, særlig om natten. - 8 til + 2 grader.

(Prognoseene viser laveste og høyste temperatur gjenom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

