Årets varmeste dag elleve steder i Trøndelag - og lørdag blir det enda varmere

Saken oppdateres.

Blant stedene som målte årets høyeste temperatur var Trondheim - Voll med 5,8 grader. Den tidligere varmeste dagen på Voll i år var 5,3 grader helt tilbake til 25. januar.

Ikke siden 1888 har det vært så lite varmt i Trondheim så langt ut på året som i år.

Kotsøy var varmest i landsdelen fredag med 7,7 grader foran Hitra - Sandstad med 7,6 grader og Oppdal - Sæter med 7,4 grader.

Kan bli over 10 grader lørdag

Dagens beste værnyhet er at prognosene viser enda høyere temperaturer i Trøndelag lørdag. Da kan det ikke utelukkes at gradestokken viser over 10,0 grader de varmeste stedene.

Det gjelder virkelig å nyte vårvarmen lørdag.

Nytt kaldluftsutbrudd fra Sibir neste uke

Fra søndag blir det kaldere igjen og i neste uke kommer det tredje kaldluftsutbruddet fra Sibir på under to måneder. Da kan det ikke utelukkes nærmere ti minugsrader i lavlandet enkelte netter og rundt 20 kuldegraderi indre strøk.

Nattekulden ser ut til å vare ut mars og til over påske.

Årets høyeste temperatur i Trøndelag fredag

Kotsøy 7,7 grader

Oppdal - Sæter 7,4

Soknedal 7,3

Lade 6,9 (tangering)

Selbu 6,1 (tangering)

Trondheim - Voll 5,7

Steinkjer - Søndre Egge 5,4

Sverresborg 5,3

Drivdalen 5,1

Røros 3,4

Sølendet 1,0

Varmest i Trøndelag fredag

Kotsøy 7,7 grader Hitra - Sandstad 7,6 Oppdal - Sæter 7,4 Soknedal 7,3 Lade 6,9 Skjetlein 6,4 Frosta 6,3 Selbu 6,1 Rissa 5,9 Trondheim - Voll 5,8

Varmest i Trøndelag pr. 23. mars

1. Buholmråsa fyr 8,5 grader 11. januar

2. Hitra - Sandstad 8,4 11. januar

3. Skjetlein 8,0 13. mars

4. Rissa 7,9 13. mars

5. Kotsøy 7,7 23. mar

6. Hitra - Sandstad 7,6 23. mars

7. Sula 7,4 11. januar

Buholmråsa fyr 7,4 10. januar

Halten fyr 7,4 11. januar

Sklinna fyr 7,4 11. januar

Oppdal - Sæter 7,4 23. mars

Kilde: eklima.met.no

