Fare for nattefrost i Trøndelag de fem neste nettene

Prognosene fra Meteorologisk institutt viser kuldegrader i indre strøk og rundt 0 grader i lavlandet fra natt til torsdag og de neste fem nettene.

På dagtid vil temperaturen ligge under ti grader over store deler av landsdelen.

Hele landet nord for jetstrømmen

Årsaken til det kjølige været er at hele landet blir liggende nord for jetstrømmen, et område preget av kald luft fra Arktis.

Snøbyger ned til 400 meter onsdag

Det kjølige været merkes også på nedbøren. Deler av dagen i dag, vil nedbøren komme som snø helt ned til 400 meter. Senere i uka blir det varierende snøgrense med 800 meter torsdag og 600 - 900 meter fredag.

Det er nedbør i varslene de tre neste dagene, men det er bare snakk om små mengder.

Mellom bygene blir det perioder med sol.

Lettere vær og opphold fra lørdag

Varslene for helgen og neste uke viser lettere vær med opphold, delvis skyet og brukbare perioder med sol.

Ikke før den første mailørdagen er det nedbør i varslene igjen.

På 1. mai er prognosen delvis skyet oppholdsvær, perioder med sol og nærmere 15 grader de varmeste stedene.

Dagens 15 dagersvarsel blir avsluttet med tre dager med opphold og en del sol.

Mildere fra neste uke

Det blir langsomt stigende temperaturer fra mandag. Ut over i uka blir det mildere både om natten og på dagtid.

Mot slutten av 15 dagersperioden kan det bli over 15 grader igjen, kanskje nærmere 20 grader de varmeste stedene.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 2. mai er usikre):

Onsdag 25. april: Vestlig vind, stiv kuling på kysten, minkende til frisk bris. Regnbyger, særleg nord for Trondheimsfjorden. Snøbyger over 400-600 meter. Om kvelden lettere vær. 2 - 10 grader/ indre strøk 1 - 6 grader.

Torsdag 26. april: Sørvestlig bris, til dels frisk bris på kysten. Skiftende skydekke. Enkelte regnbyger, snøbyger over ca. 800 meter. 1 - 11 grader/ indre strøk - 2 til + 9 grader.

Fredag 27. april: Sørvestlig bris, frisk bris på kysten. Skiftende skydekke. Regnbyger, snø over 600-900 meter. 2 - 13 grader/indre strøk - 4 til + 9 grader.

Lørdag 28.april: Sørvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 0 - 11 grader/ indre strøk - 2 til+ 8 grader.

Søndag 29. april: Nordvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 0 - 11 grader/ indre strøk - 3 til + 7 grader.

Mandag 30. april: Vest-nordvestlig bris. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 1 - 12 grader/ indre strøk - 4 til + 8 grader.

Tirsdag 1. mai (offentlig høytidsdag): Øst-sørøstlig bris. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Varmere, særlig på dagtid. 3 - 15 grader/ indre strøk - 1 til + 7 grader.

Onsdag 2. mai: Vestlig bris. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 4 - 15 grader/ indre strøk - 1 til + 9 grader.

Torsdag 3. mai: Sørøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 4 - 15 grader/ indre strøk - 1 til + 11 grader.

Fredag 4. mai: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 3 - 14 grader/ indre strøk 0 - 6 grader.

Lørdag 5. mai: Perioder med regn om morgenen. 3 - 14 grader/ indre strøk - 2 til + 6 grader.

Søndag 6. mai: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 3 - 14 grader/ indre strøk- 2 til + 10 grader.

Mandag 7. mai: Pent vær. Varmere, særlig om natten. 7 - 16 grader/ indre strøk 3 - 14 grader

Tirsdag 8. mai: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Tilskyende ut over dagen. 6 - 15 grader/ indre strøk 0 - 8 grader.

Onsdag 9. mai: Overskyet. Litt lavere temperatur om natten, høyere dagtemperatur. 5 - 20 grader/indre strøk 0 - 4 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

