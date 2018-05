Høytrykk gir full sommer i Trøndelag neste uke

– Dette er fastfood for babyer

Saken oppdateres.

Et høytrykk over Bottenviken og Finland gir landsdelen årets første sommerdager med masse sol og temperaturer over 20 grader de varmeste stedene.

Kan bli nærmere 25 grader

Det kan ikke utelukkes at gradestokken vil nærme seg 25 grader på det varmeste.

Tirsdag og torsdag peker seg ut som de varmeste dagene, men også neste lørdag ser ut til å bli ekstra varm.

Fantastisk fridagsvær torsdag til søndag

Varslene betyr at alle som har fri i langhelgen fra Kristi Himmelfartsdag til søndag får et fantastisk fridagsvær, dersom prognosene holder.

Norge i sone med varm luft østfra

Datamodellene viser at jetsrømmen fra tirsdag trekker seg noe nordover slik at Trøndelag havner i en sone med varme luftmasser østfra.

Voldsomt temperaturhopp tirsdag

Det fører til at temperaturen går rett til værs fra litt over 10 grader mandag til rundt 20 grader tirsdag.

Slik blir været neste uke

Dette er prognosene for sommerværet i neste uke:

Mandag 7. mai: Vest-nordvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 2 - 13 grader.

Tirsdag 8. mai: Øst-sørøstlig vind. Pent vær. Betydelig varmere. 4 - 24 grader

Onsdag 9. mai: Sørøstlig vind. Pent vær. 7 - 18 grader.

Torsdag 10. mai (Kristi Himmelfartsdag): Sørlig bris. Pent vær. 7 - 24 grader.

Fredag 11. mai: Nordøstlig bris. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 5 - 18 grader.

Lørdag 12. mai: Øst-nordøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 8 - 21 grader.

Søndag 13. mai: Delvis skyet oppholdsvær.Perioder med sol. 8 - 19 grader.

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

