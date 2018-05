Full sommer tirsdag: Temperaturen stiger 15 grader

Her er grunnen til at Trump vurderer handelskrig med Kina

Saken oppdateres.

Værendringen, som gir den herlige temperaturøkningen, begynner allerede mandag ettermiddag. Et lavtrykk i Norskehavet, som de siste dagene har gitt gjentatte perioder med regn, trekker nordover. Samtidig etablerer det seg et høytrykk øst for Trøndelag, over Bottenviken og Finland.

Pent vær fra mandag ettermiddag

Dermed forsvinner skydekket, og det blr etter hvert til dels pent vær mandag ettermiddag og kveld.

Når lavtrykket forsvinner og høytrykket kommer, åpner det seg en «varmluftsdør» østover.

Samtidig trekker jetstrømmen seg nordover slik at store deler av landet blir liggende i en sone med varm luft fra øst og sør.

15 grader varmere tirsdag

På bare noen timer går temperaturen rett til værs, fra rundt 5 grader tirsdag morgen til over 20 grader om ettermiddagen.

Mandag klokken 15 vil temperaturen i Trondheim være 10 grader, ett døgn senere viser prognosene 22 grader.

Andre steder kan temperaturøkningen bli enda høyere.

Varsler over 25 grader onsdag

Temperaturhoppet er ikke et blaff. På onsdag kan det bli enda høyere temperatur. Da kan det bli godt over 25 grader de varmeste stedene!

Sommerværet forsetter for fullt hele uka og inn i neste uke

Oppdaterte prognoser fra Meteorologisk institutt viser at sommerværet fortsetter for fullt gjennom hele uke og inn i neste uke. Fredag blir det forbigående litt fallende temperaturer, men varslene viser fortsatt over 20 grader de varmeste stedene.

Lørdag kan det komme nok en dag over 25 grader de varmeste stedene. Også søndag og de tre første dagene av neste uke er det gode muligheter for temperaturer over 20 grader.

Kan bli lengste varmebølge noensinne først i mai

Dersom prognosen stemmer kan det gå mot den lengste varmebølgen i Trøndelag i første halvdel av mai noensinne.

Prognosene viser 18 grader eller varmere hver dag i åtte dager på rad fra tirsdag.

Litt regn og kjøligere på 17. mai og i pinsehelgen

Dessverre varer ikke godværet fram til nasjonaldagen. Det blir kjøligere fra midt i neste uke, og samtidig forsvinnr godværet. Dagens varsel viser litt regn på 17. mai og temperaturer i underkant av 15 grader.

Også første del av pinsehelgen blir det mye skyet vær og litt regn. 1. og 2. pinsedag blir det opphold, lettere vær med sol og litt varmere igjen.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene - les og nyt! (Prognosene fra og med 14. mai er usikre):

Mandag 7. mai: Sørvestlig vind, stiv kuling på kysten, om formiddagen minkende til vestlig bris, frisk bris utsatte steder. Regn, senere enkelte regnbyger. Utpå ettermiddagen minking til skiftende bris. Oppholdsvær og etter hvert til dels pent vær. 4 - 14 grader.

Tirsdag 8. mai: Sørøstlig bris. Lettskyet, pent vær. Betydelig varmere, særlig på dagtid . 5 - 23 grader.

Onsdag 9. mai: Bris mellom nordøst og sørøst. Oppholdsvær og til dels pent vær. Betydelig varmere, særlig om natten. 12 - 25 grader.

Torsdag 10. mai (Kristi Himmelfartsdag): Sør-sørøstlig bris. Pent vær. Lavere temperatur om natten, litt høyere dagtemperatur. 8 - 27 grader.

Fredag 11. mai: Sør-sørøstlig bris. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Uendret temperatur om natten, lavere dagtemperatur. 8 - 24 grader.

Lørdag 12. mai: Sør-sørøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 8 - 26 grader.

Søndag 13. mai: Sørøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Uendret temperatur om natten, lavere dagtemperatur. 8 - 23 grader.

Mandag 14. mai: Vest-nordvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 9 - 23 grader.

Tirsdag 15. mai: Vest-nordvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 9 - 24 grader.

Onsdag 16. mai: Litt regn om ettermiddagen. Uendret temperatur om natten, lavere dagtemperatur. Kjøligere. 7 - 21 grader.

Torsdag 17. mai (Grunnlovsdag): Skyet. Litt regn. Kjøligere, særlig på dagtid. 5 - 16 grader.

Fredag 18. mai: Skyet. Litt regn. 3 - 15 grader.

Lørdag 19. mai (Pinseaften): For det meste skyet. Litt regn. 3 - 15 grader.

Søndag 20. mai (1.pinsedag): For det meste skyet. Litt sol. Varmere. 8 - 18 grader.

Mandag 21. mai (2. pinsedag): Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Kjøligere om natten, uendret dagtemperatur. 4 - 18 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

