Varsler pent vær i hele Trøndelag på 17. mai

Nå har meteorologene endret varselet for 17. mai. Det er en endring du kommer til å rope hurra for.

Ny varmebølge i Trøndelag fra lørdag - varsler fem dager på rad over 20 grader

Ferske prognoser for været 17. mai og i pinsen

Lokalpolitiker i Oslo dømt for fyllesykling med datter på lasteplanet

Saken oppdateres.

De ferske varslene for nasjonaldagen er slett ikke av de varmeste, men hva gjør vel det når meteorologene til gjengjeld kan love en dag proppfull av sol, med få skyer og ikke en antydning til regn!

Etter å ha meldt grått og kjølig vær og kanskje noe regn på 17. mai, har varselet altså snudd fullstendig.

Det eneste lille minuset som gjenstår er at det blir en forholdsvis kjølig dag, i alle fall dersom man sammenligner med sommervarmen de siste dagene.

Slik blir temperaturen 17. mai

Natt til 17. mai kan temperaturen synke helt ned mot tre-fire grader i lavlandet. Det blir stigende temperatur ut over dagen etter hvert som sola får skikkelig tak. På de varmeste stedene vil temperaturen komme opp i 15-16 grader.

Slik er temperaturutviklingen ut over dagen:

Klokken 08: 6-8 grader

Klokken 10: 8-10 grader

Klokken 13: 10-12 grader

Klokken 16: 13-15 grader

Skyet vær og betydelig kaldere fra onsdag

Etter en ny dag med praktfullt maivær og temperaturer godt opp på 20-tallet tirsdag, skjer det et markert værskifte onsdag.

Høytrykket, som har gitt godværsgaranti til store deler av landet de siste dagene, forsvinner nordøstover, samtidig som et lavtrykk passerer i Norskehavet.

Værendringen åpner for kaldere luftmasser inn over Midt-Norge. Det vises virkelig på temperaturene.

10-15 grader kaldere på 24 timer

Etter maksimumstemperaturer på 23-24 grader tirsdag, synker temperaturen om ettermiddagen onsdag til i overkant av to grader. I hele landsdelen blir det mellom 10 og 15 grader kaldere.

Det blir nedbør nord for Steinkjer, ellers blir det skyet oppholdsvær.

Skydekket forsvinner i løpet av kvelden onsdag og natt til 17. mai. Dermed våkner Trøndelag til et praktfullt hurravær på torsdag.

Varmere vær fra 1. pinsedag

Etter en forholdsvis fedag og lørdag, hvor bare de varmeste stedene får over15 grader på gradestokken, stiger temperaturen igjen fra 1. pinsedag.

Et nytt høytrykk bygger seg opp over Skandinavia, noe som sender varme luftmasser inn over Midt-Norge.

Fire dager på rad over 20 grader

Da er den fantastiske sommervarmen tilbake for fullt igjen i landsdelen, for tredje gang på mindre enn tre uker.

Denne gangen ser sommerdagsvarmen (maksimumstemperatur over 20,0 grader) ut til å vare i minst fire dager.

Skyet 1. og 2. pinsedag

Det blir en god del sol i neste uke, men både 1. og 2. pinsedag ser ut til å bli en for det meste skyet dag.

Kjøligere fra neste torsdag

Det blir kjøligere igjen fra neste torsdag, men det blir fortsatt nærmere 20 grader de varmeste stedene i ytterligere fire dager.

Tre dager med regn i slutten av mai

Det blir tilskyende neste lørdag, og prognosen for den siste maisøndagen viser litt regn.

Også de to siste dagene av 15 dagersvarselet er det nedbør i prognosene. Totalt kan det komme 5 - 15 millimeter regn fra 27. til 29. mai.

15 dagersvarslet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 22. mai er usikre):

Tirsdag 15. mai: Skiftende bris, på kysten nordøstlig bris. For det meste pent vær. Utrygt for lokale ettermiddagsbyger med torden i indre strøk. 10 - 24 grader.

Onsdag 16. mai: Skiftende bris, periodevis sørvestlig frisk bris på kysten. Tilskyende. Perioder med regn, vesentlig nord for Steinkjer. Fra om kvelden lettere skydekke og perioder med sol. Betydelig kjøligere. 2 - 18 grader.

Torsdag 17. mai (Grunnlovsdag): Bris av skiftende retning. Lettskyet pent vær. 3- 16 grader.

Fredag 18. mai: Østlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 4 - 16 grader.

Lørdag 19. mai (Pinseaften): Nordøstlig bris. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 5 - 18 grader.

Søndag 20. mai (1. pinsedag): Nord-nordøstlig vind. Skyet. Varmere. 8 - 23 grader.

Mandag 21. mai (2. pinsedag): Nord-nordvestlig vind. Skyet. 10 - 23 grader.

Tirsdag 22. mai: Nordvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 9 - 23 grader.

Onsdag 23. mai: Sørlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 9 - 22 grader.

Torsdag 24. mai: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Kjøligere. 6 - 19 grader.

Fredag 25. mai: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 5 - 19 grader.

Lørdag 26. mai: Tilskyende. Litt sol. 6 - 19 grader.

Søndag 27. mai: For det meste skyet. Litt regn. 7 - 19 grader.

Mandag 28. mai: Litt regn om ettermiddagen. 5 - 20 grader.

Tirsdag 29. mai: Litt regn om ettermiddagen. Betydelig kjøligere, særlig på dagtid . 1 - 14 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)