Trøndelag skrev værhistorie: 23 steder med tropenatt

På utrolige 23 steder sank temperaturen mellom klokken 20 lørdag kveld og klokken 08 søndag morgen aldri under 20,0 grader.

Bare ni målestasjoner opplevde ikke en tropenatt. Med ett unntak ligger samtlige i indre strøk,

Flere steder i Trøndelag har for første gang registrert en tropenatt.

Perfekte værforhold for tropenatt

Årsaken til rekordraset er helt perfekte værforhold for høye temperaturer om natten i Trøndelag lørdag kveld.

Etter en meget varm dag med over 20 grader over hele landsdelen på dagtid, skyet det over sent om ettermiddagen og tidlig på kvelden.

I følge meteorologene fungerer skydekket som et "lokk" slik at temperaturen etter hvert slutter å synke. I tillegg var det en del vind.

Natten før var det tropenatt 13 steder i Trøndelag

Steinkjer og Åfjord varmest, rekord i Trondheim

Steinkjer-Søndre Egge og Åfjord hadde den høyeste minimumstemperaturen med 23,4 grader, som er en av de varmeste tropenettene som er målt i Trøndelag.

Verdal - Reppe var tredje varmest med 22,9 grader.

Med 22,5 grader satte Trondheim - Voll ny rekord i høyest minimumstemperatur. Det har aldri vært målt en varmere natt i Trondheim uansett måned.

I Nordland ble det målt tropenatt hele 30 steder.

Søndag 29. juli bringer imidlertid med seg regn, og det er utrygt for torden.

Steder i Trøndelag med tropenatt natt til søndag

(over 20,0 grader lørdag kl. 20 - søndag kl. 08)

Steinkjer - Søndre Egge 23,4 grader

Åfjord 23,4

Verdal - Reppe 22,9

Værnes 22,7

Frosta 22,6

Buholmråsa fyr 22,6

Trondheim - Voll 22,5

Hitra - Sandstad 22,3

Lade 22,3

Mære 22,3

Rissa 22,3

Sverresborg 22,2

Kvithamar 22,2

Rørvik 22,1

Namsos 22,0

Skjetlein 21,8

Overhalla - Skogmo 21,7

Ørland 21,5

Selbu 21,2

Saupstad 21,0

Orkdal - Thamshavn 20,9

Gartland 20,9

Meråker - Vardetun 20,4

Kilde: eklima.met.no

