Like mange tropedager på fem dager som de siste 60 årene

Trøndelag har den siste uka opplevd rekordvarme. Den mest oppsiktsvekkende rekorden er trolig satt ved målestasjonen Trondheim - Voll, etablert i 1923, som målte over 30 grader både 27. juli, 28. juli og 31. juli.

Det er første gang målestasjonen registrerer tre tropedager i samme måned og i samme år.

Slettet troperekord fra 1945

Den tidligere måneds - og årsrekorden var på to tropedager, i juli 1945.

Fem dager over 30 grader siste 73 år

Tropemålinger i Trondheim er sjelden kost. I enkelte perioder har gått flere tiår mellom hver gang det er registrert temperaturer over 30 grader på Voll.

Før 27. juli i år var det totalt bare registrert fem dager med tropetemperaturer siden 1945.

Av de fem tropedagene, var en målt i juni og fire i juli.

Nå kom det altså tre tropedager på fem dager, det samme antallet som fra 1958 til 2018!

Høyeste temperatur Trondheim Voll 1923 - 2018

32,9 grader 16. juli 1945 32,1 grader 27. juli 2018 31,3 grader 17. juli 1945 31,2 grader 18. juni 1966 31,2 grader 9. juli 2014 31,1 grader 28. juli 2018 30,8 grader 31. juli 2018 30,1 grader 1. juli 1958

Kilde: eklima.met.no

Rekord i antall tropedager på Værnes

Også Værnes satte tirsdag ny rekord i antall tropedager med sin femte dag i juli over 30 grader.

Den tidligere rekorden var på tre tropedager i 1947 og 2014. Dette er også det største antallet tropedager uansett måned, og det største antallet i ett enkelt år.

Alle de fem tropedagene ble registrert i andre halvdel av juli. Det betyr at Værnes i løpet av to uker har hatt like mange tropedager som i løpet av de 15 forutgående årene. Det ble registrert en tropedag i 2002, en i 2003 og tre i 2014.