Varsler over 20 grader i Trøndelag i helgen

Dersom prognosene fra Meteorologisk institutt slår til, får Trøndelag tidenes varmeste oktoberhelg. At det skjer så sent på høsten som i midten av oktober gjør det enda mer uvanlig.

Et meget kraftig høytrykk over Russland sørger for en jevn tilførsel av varme luftmasser til Trøndelag gjennom hele helgen, helt fram til natt til mandag.

Torsdag ble høyeste temperatur i landsdelen 19,6 grader på Værnes. I dag viser prognosene omtrent de samme temperaturene.

Over 20 grader både lørdag og søndag

Varslene for lørdag og søndag viser temperaturer på rekordnivå. De varmeste stedene vil få over 20 grader begge dager, med søndagen som den aller varmeste dagen. Det kan ikke utelukkes temperaturer helt opp i 22-23 grader før det kommer et voldsomt temperaturfall natt till mandag.

På Værnes viser prognosen 21 grader både lørdag og søndag. Varmerekorden for oktober på flyplassen er på 20,9 grader fra 9. oktober 1995.

Siden målestasjonen ble opprettet i 1946 er det målt over 20 grader i alt fem ganger i oktober, to ganger i 1995, en gang i 2000 og to ganger i 2005.

Yrs prognose for Trondheim for søndagen viser en maksimumstemperatur på 21 grader. Oktoberrekorden for Trondheim er på 20,4 grader fra 6. oktober 1950 og 11. oktober 2005. Også i 2000 ble det målt over 20 grader med 20,1 grader 1. oktober.

Betydelig værskifte mandag

Høytrykket over Russland beveger seg søndag lenger sørøstover samtidig som det svekkes.

Det betyr et værskifte med pålandsvind, nedbør og et voldsomt temperaturfall fra søndag til mandag. I løpet av natt til mandag faller temperaturen med omlag ti grader til under ti grader.

Prognosene viser også en del nedbør. Totalt kan det komme mellom 10 og 20 millimeter regn fra søndag kveld til mandag ettermiddag.

Oppholdsvær det meste av neste uke

Varslene for neste uke viser oppholdsvær store deler av uken. De fem dagene fra tirsdag til lørdag har ikke nedbør i prognosene. Med unntak av fredag og lørdag, hvor det blir skyet vær hele dagen, blir det perioder med sol de øvrige dagene.

Etter regn neste søndag og mandag, blir det mer sol enn regn de siste dagene av 15 dagersperioden.

Etter det kraftige temperaturfallet natt til mandag, holder dagtemperaturen seg rundt ti grader de fleste dagene.

Over neste helg synker temperaturen ytterligere til dagtemperaturer på i overkant av fem grader, mens det blir rundt 0 grader om natten.

Siste dag i 15 dagersvarselet, 26.oktober, viser kuldegrader om natten og snøbyger om morgenen.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 19. oktober er usikre):

Fredag 12. oktober: Sørøstlig vind, frisk bris utsatte steder, i kveld liten kuling. Oppholdsvær og perioder med sol. Sent i kveld litt regn sør for Trondheimsfjorden. 12 - 19 grader.

Lørdag 13. oktober: Sørlig og sørøstlig vind, stiv kuling utsatte steder, om ettermiddagen minkende til bris. Perioder med regn på kysten. Ellers skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær. 13 - 20 grader.

Søndag 14. oktober: Skiftende eller sørøst bris, på kysten periodevis sørvest stiv kuling. Betydelig kjøligere om natten , høyere dagtemperatur. 7 - 23 grader.

Mandag 15. oktober: Sør-sørøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Kjøligere. 3 - 20 grader.

Tirsdag 16. oktober: Sør-sørøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 4 - 13 grader.

Onsdag 17. oktober: Sør-sørøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 5 - 15 grader.

Torsdag 18. oktober: Sør-sørøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Kjøligere, særlig på dagtid. 4 - 11 grader.

Fredag 19. oktober: Øst-sørøstlig vind. Skyet. 3 - 11 grader.

Lørdag 20. oktober: Sør-sørøstlig vind. Skyet. 5 - 13 grader.

Søndag 21. oktober: Perioder med regn. Kjøligere. 2 - 9 grader.

Mandag 22. oktober: For det meste skyet. Litt regn. 1 - 8 grader.

Tirsdag 23. oktober: Litt regn om morgenen. 1- 8 grader.

Onsdag 24. oktober: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 1 - 8 grader.

Torsdag 25. oktober: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Kaldere, særlig om natten. - 2 til + 7 grader.

Fredag 26. oktober: Snøbyger om morgenen. - 2 til + 7 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

