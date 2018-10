Her kommer utbruddet av kald luft fra Arktis

Treneren fikk sparken av tysk storklubb for under ett år siden. Likevel tror ekspertene han kan passe RBK svært godt

Trøndelag får i helgen høstens laveste temperaturer. Etter en periode med daglige doser av regn-, sludd -og snøbyger, går det mot et markert værskifte i landsdelen i helgen.

Nedbøren forsvinner og det blir opphold og masse sol. Kombinasjonen klarvær og lite vind gjør at temperaturen fra sent fredag kveld synker under frysepunktet over det meste av Trøndelag.

Kan bli - 15 grader i indre strøk

Prognosene viser at det blir minusgrader hver dag til og med tirsdagen. Varslene viser fem-seks kuldegrader på det kaldeste i lavlandet og nærmere 15 minusgrader i indre strøk.

Havner på den kalde siden av jetstrømmen

Årsaken til det markerte værskiftet er en endring i jetstrømmen, som er en sone i atmosfæren mellom de kalde luftmassene i nord og de varme luftmassene i sør.

Sjekk hvordan kaldluften brer seg i Europa denne uka! Særlig i Vest-Europa blir det kaldere enn normalt for årstiden. pic.twitter.com/zjAvMHDroN — Meteorologene (@Meteorologene) October 23, 2018

Jetstrømmen bukter seg sørover slik at Nord-Europa og deler av Vest-Europa havner i en sone med kald luft.

Tre dager med knallvær

Samtidig danner det seg et høytrykk som vil gi masse pent vær i Trøndelag de neste dagene. Varslene for både lørdag, søndag og mandag viser et fantastisk høstvær med sol fra skyfri himmel.

I løpet av tirsdagen forsvinner de kalde luftmassene nordover og temperaturen stiger betydelig.

Betydelig varmere fra tirsdag

Senere i uka kan det ikke utelukkes helt opp i 12-13 grader på det varmeste.

Oppholdsvær hele neste uke

Selv om det blir mildere igjen, fortsetter perioden med oppholdsvær for fullt. Det er ingen nedbør i varslene før 5. november.

Våt avslutning av 15 dagersperioden

De fem siste dagene av 15 dagersvarselet viser mellom 15 og 35 millimeter nedbør.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 2. november er usikre):

Fredag 26. oktober: Bris av skiftende retning, østlig bris nord for Trondheimsfjorden. Skiftende skydekke, lokal tåke. Enkelte sluddbyger eller snøbyger, til dels regnbyer på kysten, etter hvert pent vær nord for Trondheimsfjorden. Fra i ettermiddag lettere vær også sør for Trondheimsfjorden. - 5 til + 6 grader.

Lørdag 27. oktober: Nordøstlig eller skiftende bris. Stort sett pent vær. - 6 til + 4 grader.

Søndag 28. oktober: Skiftende bris. For det meste opphold og til dels pent vær. - 5 til + 3 grader.

Mandag 29. oktober: Sørøstlig bris. Pent vær. - 4 til + 4 grader.

Tirsdag 30. oktober: Øst-sørøstlig bris. Skyet. Varmere. - 1 til + 8 grader.

Onsdag 31. oktober: Sør-sørøstlig bris. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Varmere. 2 - 13 grader.

Torsdag 1. november: Sør-sørøstlig bris. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Litt varmere om natten, lavere dagtemperatur. 3 - 10 grader.

Fredag 2. november: Sør-sørøstlig bris. Skyet. 4 - 12 grader.

Lørdag 3. november: Sørlig vind. Skyet. Kjøligere, særlig på dagtid. 3 - 9 grader.

Søndag 4. november: Sørøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 2 - 10 grader.

Mandag 5. november: Litt regn om ettermiddagen. 1 - 9 grader.

Tirsdag 6. november: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 0 - 9 grader.

Onsdag 7. november: Litt regn om morgenen, ellers skyet oppholdsvær. 1 - 8 grader.

Torsdag 8. november: Skyet. Litt regn om ettermiddagen. Varmere om natten, uendret dagtemperatur. 5 - 8 grader.

Fredag 9. november: Skyet. Litt regn eller snø om ettermiddagen. Betydelig kaldere, særlig om natten. - 2 til + 5 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

