Netflix-serien «The chilling adventures of Sabrina» får en ny sesong

Tallknusernes dom: Så liten er sjansen for at Rosenborg roter bort gullet

Russland arrangerer rakettøvelse utenfor Midt-Norge under Nato-øvelsen

Fiskedød en gåte for forskerne: - Det ser ut som dødeligheten har vært tilnærmet total

Kritisk til at folk flyr drone tross forbud

Ingen tegn til vinter i Trøndelag de neste to ukene

SISTE: KrF-topper vil vrake landsstyrets plan for votering

Målte under ti minusgrader to steder i Trøndelag

Tre steder i Trøndelag under - 10 grader natt til søndag

SISTE: KrF-topper vil vrake landsstyrets plan for votering

KrF-topper vil vrake landsstyrets plan for avgjørende votering om veivalg

Makaveli Lindén erkjenner straffskyld for drapet på Heikki Bjørklund Paltto

Saken oppdateres.

Mildværet dominerer første halvdel av november. Prognosene fram til midten av måneden har ingen tegn til snø, og det er også sparsomt med kuldegrader i varslene.

LES OGSÅ: Regn som fryser på bakkken gir farlige kjøreforhold tirsdag

Ligger i en sone med milde luftmasser

Store deler av landet blir de neste to ukene liggende i en sone med milde luftmasser mellom sørvest og sørøst. Det vises på temperaturvarslene.

Plussgrader dominerer prognosene for Trøndelag både denne uka og store deler av neste uke.

LES OGSÅ: Minst ni døde i ekstremvær i Italia

Maksimumstemperaturer mellom sju og ti grader i ni dager

I lavlandet blir det maksimumstemperaturer på mellom sju og ti grader til og med torsdag i neste uke, mens det blir to til fem grader om natten.

Den mildeste dagen ser ut til å bli onsdag og søndag denne uka. Onsdag blir det betydelig mildere. Da kan det bli flere steder med et tosifret antall plussgrader.

Også i indre strøk blir det plussgrader på dagtid, mens det blir under 0 grader om natten.

LES OGSÅ: Glatte veier og snøkaos på Østlandet: – La bilen stå

Nattefrost i lavlandet igjen mot slutten av neste uke

De ferskeste varslene viser nattefrost i lavlandet fire av de fem siste nettene i 15-dagersvarselet, fra neste fredag, men det ser ikke ut til å bli like kaldt som i helgen.

LES OGSÅ: Jordskjelv i New Zealand med prins Harry og Meghan på besøk

Prognose: November mildere enn normalt

Temperaturvarslene samsvar godt med den europeiske månedsprognosen fra amerikanske National Weather Service som viser at middeltemperaturen for måneden vil ligge over det normale i det meste av Trøndelag.

LES OGSÅ: Hundretusenvis av barn dør årlig av luftforurensning

To dager med regn, ellers oppholdsvær

Med unntak av litt onsdag 31. oktober, og fredag 2. november, er det bare oppholdsvær de øvrige 13 dagene av langtidsperioden.

Totalt kan det komme 10 til 20 millimeter nedbør til sammen onsdag og fredag.

LES OGSÅ: 20 kuldegrader på Røros natt til mandag

Minst ti dager med solperioder neste to uker

Selv om det ser ut til å bli enkelte skyete dager fram til midten av november, er det totalt minst ti dager med solperioder fram til 13. november.

Særlig i neste uke blir det flere dager på rad med flott høstvær.

Bortsett fra de tre neste dagene, hvor det blir kuling utsatte steder, blir det rolige vindforhold resten av perioden

LES OGSÅ: Tre steder i Trøndelag under - 10 grader natt til søndag

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 6. november er usikre):

Tirsdag 30. oktober: Sørøstlig bris, stiv kuling utsatte steder, om kvelden dreiende østlig. Skyet. Litt snø, om kvelden overgang til regn. Lokalt mulighet for underkjølt nedbør i indre strøk . Lite nedbør i ytre strøk sør for Trondheimsfjorden. 2 - 6 grader.

Onsdag 31. oktober: Sørøstlig vind, stiv kuling utsatte steder, senere frisk bris. Om kvelden sørvestlig sterk kuling på kysten. Litt regn av og til. Litt kjøligere om natten, betydelig mildere på dagtid . 0 - 12 grader.

Torsdag 1. november: Sørøstlig bris, liten kuling utsatte steder. Opphold og perioder med sol. 1 - 11 grader.

Fredag 2. november: Vest-sørvestlig vind. Skyet. Regn. 1 - 10 grader.

Lørdag 3. november: Østlig bris. Skyet. 3 - 10 grader.

Søndag 4. november: Sørøstlig bris. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 1 - 12 grader.

Mandag 5. november: Sørlig vind. Skyet. Litt mildere om natten, lavere dagtemperatur. 2 - 9 grader.

Tirsdag 6. november: Sørøstlig bris. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 1 - 9 grader.

Onsdag 7. november: Sør-sørvestlig bris. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Mildere, særlig om natten. 4 - 11 grader.

Torsdag 8. november: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Kjøligere om natten, uendret dagtemperatur. 0 - 11 grader.

Fredag 9. november: Delvis skyet oppholdsvær. Lange perioder med sol. Kjøligere, særlig på dagtid. - 1 til + 7 grader.

Lørdag 10. november: Overskyet. - 2 til + 5 grader.

Søndag 11. november: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 3 til + 6 grader.

Mandag 12. november: Skyet. - 1 til + 7 grader.

Tirsdag 13. november: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 0 - 7 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

LES OGSÅ: Høstens kaldeste natt: Temperaturer ned i 12 minusgrader Trøndelag lørdag

Få de siste værnyhetene: Gjør som 20 000 andre - følg VærAdressa på Facebook

Følg VærTorsten på Twitter