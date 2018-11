Ingen snø i sikte før tidligst midt i neste uke

Slik jobber arrangøren for å forhindre juks under sjakk-VM

Det finnes ikke spor av snø i Trøndelag. Mandag morgen ble det ikke regsitrert snø på bakken et eneste av de 38 stedene hvor det måles snø i landsdelen.

Selv på Sølendet, det høyeste målestedet på 747 meters høyde i Røros kommune var det ikke en eneste centimer snø.

Snø 27 steder i Trøndelag samme tid i fjor

For ett år siden ble det målt snø på bakken på 27 steder. Bare på ti steder, alle under 200 meters høyde, var det snøfritt. Største snødybde var 40 centimeter ved Ångårdsvatnet i Storlidalen i Oppdal.

Det er heller ingen snø i varslene for de neste ti dagene. Den tidligste datoen prognosene viser snø i landsdelen er 29. november. Varsler så langt fram i tid er imidlertid meget usikre.

Tørrest siden 1993

Stemmer prognosene. kan det gå mot den tørreste avslutningen av november i Trøndelag på 25 år. I november 1993 kom det ingen nedbør de to siste ukene av november.

Aursund: Snøfritt 19. november bare to ganger tidligere

På Aursund har det vært målinger siden 1934. At det er snøfritt 19. november er svært sjeldent. Noe lignende har bare skjedd to ganger før, i 2009 og i 2014.

For ni år siden kom det snø 23. november, mens det ble målt snø på bakken i 2014 24. november.

Seneste snøfrie dato i Aursund er 25. november i 2011. Stemmer de ferskeste varslene kan årets snøtørke vare enda lenger.

Dette betyr lite snø sist i november for resten av vinteren

Lite eller ingen snø i slutten av november er ikke ensbetydende med en snøfattig vinter.

Statistikk fra Meteorologisk institutt som Adresseavisen har sett nærmere på viser at i de seks årene hvor det har vært minst snø helt sist i november, har har det kommet godt med snø resten av vinteren fem år.

Siste gang med en snøfattig november var for fire år siden. Det var lite snø helt fram til midten av november, men deretter kom det stadige påfyll med snø ut over vinteren. Gjennomsnittlig snødybde for perioden 1. desember - 30.april ble 70 centimeter med en maksimum snødybd epå 104 centimeter 17. februar 2015.

Eneste vinter av de seks med lite snø var vinteren 1959/go med gjennonsnittlig 33 centimeter med snø og med maksimums snødybde på 61 centimeter 25. april.

Årsak lite snø: Først plussgrader, så høytrykk

Årsaken til de snøfattige novemberdagene er todelt. Hittil har plussgrader satt en stopper for nedbør i form av snø. Det som har vært av nebør har kommet som regn.

Når kulden endelig har kommet, sørger et høytrykk for fralandsvind, lite skyer og ingen nedbør. Det er en værsituasjon som ser ut til å fortsette gjennom hele uka og til langt ut i neste uke.

20 - 40 centimeter snø mot slutten av neste uke

Først fra neste torsdag viser datamodellene snø. Da kan det til gjengjeld komme en god del i løpet av tre-fire dager. Hvis varslene stemmer, akn det komme 20 til 40 centimeter siste del av neste uke.

Fram til neste torsdag er varslene nedbørfrie.

Selv om det er oppholdsvær og mye klarvær, blir det ingen sprengkulde de neste dagene. Varslene viser ned mot fire-fem minusgrader om natten i lavlandet, og rundt ti kuldegrader i indre strøk.

Høstens kaldeste natt midt i neste uke

Unntaket er natt til torsdag i neste uke, hvor det kan bli høstens laveste temperaturer i Trøndelag, med ti minusgrader i lavlandet og 20 kuldegrader i indre strøk.

Mye sol de neste ti dagene

Med unntak av torsdag og fredag denne uka, hvor det blir stort sett overskyet, blir det perioder med sol hver dag. Særlig tirsdag og onsdag blir det ekstra mye sol.

Utrygt for lokale tåke

Det er utrygt for lokal tåke, særlig på kysten, de neste dagene, varsler Meteorologisk institutt.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste ti dagene (prognosene fra og med 26, november er usikre):

Mandag 19. november: Sørlig eller skiftende bris. Opphold og til dels pent vær, men lokal tåke eller lave tåkeskyer, vesentlig i ytre strøk. - 4 til + 1 grad.

Tirsdag 20. november: Nordlig bris. For det meste skyet, stort sett oppholdsvær. Om ettermiddagen dreining til østlig bris, opp i frisk bris utsatte steder. Lokal tåke eller lave tåkeskyer, ellers pent vær. - 3 til + 3 grader.

Onsdag 21. november: Sørøstlig eller skiftende bris. Lokal tåke eller lave tåkeskyer, ellers pent vær. - 5 til + 4 grader.

Torsdag 22. november: Sør-sørvestlig vind. Skyet. Stigende temperatur om natten, uendret dagtemperatur. - 1 til + 4 grader.

Fredag 23. november: Vest-sørvestlig vind. Skyet. - 1 til + 4 grader.

Lørdag 24. november: Sørvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 3 til + 4 grader.

Søndag 25. november: Vest-sørvestlig vind. Skyet. - 4 til + 4 grader.

Mandag 26. november: Sørlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 5 til + 3 grader.

Tirsdag 27. november: Sørlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 3 til + 2 grader.

Onsdag 28. november: Sør-sørvestlig vind. Skyet. Betydelig kaldere om natten , litt høyere dagtemperatur. - 10 til + 3 grader.

Torsdag 29. november: Snø det meste av dagen. - 4 til + 2 grader.

Fredag 30. november: Snø. - 5 til + 2 grader.

Lørdag 1. desember: Litt snø om ettermiddagen. - 4 til + 2 grader.

Søndag 2. desember (1. søndag i advent): Regn og snø. Mildere, særlig om natten. 1 - 3 grader.

Mandag 3. desember: Litt regn om morgenen. Litt sol. Ellers for det meste skyet. Kaldere om natten, mildere på dagtid. - 2 til + 8 grader.

(Prognosen viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

