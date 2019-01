Trøndelag våtest i landet siste døgn - og nå kommer det enda et flomvarsel

Her ligger nybrua til kai i Trøndelag

Saken oppdateres.

NVE skriver på varsom.no, i et flomvarsel for deler av Trøndelag, at det ventes ytterligere rundt 30 - 40 millimeter nedbør fra fredag morgen til fredag kveld, mest sør i landsdelen

Nedbøren ventes som regn under 1000-1500 meter. Mildværet vil i tillegg gi noe snøsmelting.

Økende vannføring i små og middles store elver

«Mye regn vil gi økende vannføring i små og middels store elver. Det ventes også økende vannføring i Namsen, men ikke flomvannføring», heter det i flomvarselet.

Åfjord - Momyr våtest i landet

Åfjord - Momyr var aller våtest i landet fra torsdag morgen til fredag morgen med 70,9 millimeter.

Nedbøren utgjør 40 prosent av normalnedbøren for januar og er den femte største døggnnedbøren som er målt ved denne målestasjonen siden den ble etablert i 1975.

Rekorden ble satt under ekstremnedbøren i 2006 da det kom 143,9 millimeter nedbør fra 30.til 31. januar.

Ny januarrekord ved Åfjord-stasjon

Målestasjonen Åfjord var nest våtest i landsdelen med 47,8 millimeter. Det er ny døgnrekord for januar.

Åfjord - Momyr har etter fire døgn i januar fått 146,7 millimeter. Det utgjør nærmere 85 millimeter av hele normalnedbøren for januar.

Åfjord har registrert 94,5 millimeter, 80 prosent av januarnormalen.

Tidenes våteste innledning av januar

Nedbøren fra 1. til 4. januar er den våteste innledningen av året som er noen gang er registrert i Trøndelag.

I 1909 ble det målt 106,0 millimeter ved Åfjord - Måmyr de fire første døgnene av året.

Leksvik - Myran var tredje våtest med 46,4 millimeter, våtest siden 2006, 112,0 millimeter 31. januar.

Aldri målt så våt start på året i Trondheim

Sverresborg var våtest i Trondheim med 36,4 millimeter. Fra 1. til 4. januar har målestasjonen fått 72,9 millimeter.

Det er den våteste innledningen av januar som noen er gang er registrert ved en målestasjon i Trondheim.

I 1889 målte Trondheim I 55,7 millimeter fra 1. til 4. januar.

Våtest i Trøndelag fredag

(nedbør torsdag klokken 07 - fredag klokken 07)

1. Åfjord - Momyr 70,9 millimeter

2. Åfjord 47,8

3. Leksvik - Myran 46,4

4. Liafoss 42,8

5. Vera 37,5

6. Sverresborg 36,4

7. Overhalla - Skogmo 34,3

8. Otterøy 34,2

9. Gartland 27,7

10. Saupstad 24,4

Våtest i landet fredag

(nedbør torsdag klokken 07 - fredag klokken 07)

1. Åfjord - Momyr 70,9 millimeter

2. Lurøy 70,4

3. Glomfjord - Skihytta 60,1

4. Eide på Nordmøre 53,5

5. Åfjord 47,8

6. Leksvikl - Myran 46,4

7. Liafoss 42,8

8. Hustadvatn 42,1

9. Refvik 42,0

10. Molde - Hindalsøra 41,2

Kilde: eklima.met.no

