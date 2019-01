Advarer mot vindkast opp mot 126 km/t

Har du besøkt USAs raskest voksende by? Det er her det skjer

Meteorologisk institutt advarer om vanskelige kjøreforhold på grunn av snøfokk over hele Trøndelag. Vindkastene kan fra sent søndag kveld komme opp i 126 kilometer i timen.

Liten til full storm

Vinden kan komme opp i liten vestlig storm i kveld, og nordvestlig liten til full storm mandag. Farevarselet om vanskelige kjøreforhold gjelder fra klokken 18 søndag kveld, mens det er ventet kraftige vindkast fra klokken 22 søndag.

Bakgrunnen for farevarslene er et lite, men meget kraftig polart lavtrykk som søndag formiddag befinner seg ved Bjørnøya.

Gir kraftig vind og nedbør

Et polart lavtrykk kjennetegnes ved at det oppstår meget hurtig og gir kraftig vind og store nedbørmengder.

Polare lavtrykk så langt sør som Trøndelag er sjeldne. Vanligvis opptrer denne typen lavtrykk som regel ganske langt nord i Norge.

Et polart lavtrykk dannes når kald luft fra polområdene eller andre kalde landområder, strømmer ut over varmt havvann.

Luften tilføres varme og fuktighet fra havoverflaten, og det blir en værtype preget av bygevær. Hvis det i tillegg er kaldt i luftlagene over, blir det en ustabil luftmasse.

Kan gi full storm

De polare lavtrykkene kjennestegnes også av kraftig vind. Hvert fjerde polare lavtrykk gir full storm eller mer.

Lavtrykket har en diameter på 200-600 kilometer, og har enkelte likhetstrekk med tropiske sykloner, men er mindre i utstrekning og dybde.

Sterkest vind mandag morgen

Varslene viser at lavtrykket vil sette et meget tydelig preg værmessig på Trøndelag fra søndag kveld og det neste døgnet.

- Slik prognosene ser ut nå, kommer uværet til å være på sitt sterkeste mandag morgen, en gang melllom klokken 04 og klokken 09. Mest trolige tidspunkt er mellom klokken 07 og klokken 09. Det er akkurat i tiden om morgenen når folk skal på jobb og skole, forteller vakthavende meteorolog Mette Skjervold hos Meteorologisk institutt i Bergen.

Vanskelige kjøreforhold

I farevarselet om vanskelige kjøreforhold, som gjelder for hele Trøndelag, heter det at

"kraftig vind og nedbør som snø gir snøfokk og vanskelig kjøreforhold."

Varselet gjelder fra søndag klokken 18 til mandag klokken 21.

Vindkast opp i 126 kilometer i timen

Det polare lavtrykket vil gi kraftige vindkast fra vest eller nordvest opp i 35 meter i sekundet (126 kilometer i timen).

De sterkeste vindkastene kommer sør for Trondheimsfjorden.

Farevarsel kraftige vindkast

Dette er farevarselet for kraftige vindkast:

"Fra sent søndag kveld eller natt til mandag ventes kraftig vind fra vest eller nordvest med vindkast på omkring 25-35 m/s, vesentlig i sørlige del. Mandag kveld minkende vind."

Usikkert akkurat hvor lavtrykket treffer land

Selv om det bare er i overkant av ett døgn før det polare lavtrykket treffer land, kan meteorologene fortsatt ikke si nøyaktig hvor lavtrykket treffer land.

- Prognosene skifter nærmest fra time til time, og lavtrykksbanen vingler hit og dit. Det som er sikkert, er at lavtrykket kommer til å gå inn over land et sted mellom grensen Trøndelag og Nordland og grensen mellom Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Det mest trolige treffpunktet er nord for Trondheimsfjorden, men helt sikre prognoser kommer neppe før søndag ettermiddag eller søndag kveld, forteller Skjervold.

Sterkest vind sør for lavtrykket

Vinden blir sterkest sør for uværssenteret, helt uavhengig av hvor det treffer land.

- Den aller sterkeste vinden vil vare i maksimum en til to timer, og deretter minke, men det vil likevel blåse kraftig i Trøndelag store deler av mandagen, sier Bergensmeteorologen.

Store snømengder på kort tid

Et polart lavtrykk kjennetegnes av kalde luftmasser som gir intense snøbyger og store snømengder på noen få timer.

De ferskeste prognosene fra Meteorologisk institutt viser følgende snømengder mandag: